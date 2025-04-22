Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs China: Laga Krusial dan Penuh Gengsi

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |16:38 WIB
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs China: Laga Krusial dan Penuh Gengsi
Ragnar Oratmangoen (kanan) siap permalukan pemain-pemain Timnas China. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs China di matchday sembilan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya dirilis AFC. Laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB dan live di RCTI dan GTV.

1. Timnas Indonesia Dipisahkan Jarak 3 Poin

Laga ini krusial bagi Timnas Indonesia dan China yang sama-sama berhasrat lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi empat dengan sembilan angka, unggul tiga poin atas Bahrain dan China di tempat kelima dan keenam.

Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di pertemuan pertama. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di pertemuan pertama. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia bisa dipastikan lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 5 Juni 2025. Hal itu terjadi jika menang atas China, plus di laga lain Bahrain tidak menang atas Arab Saudi.

Sementara bagi China, jalan mereka untuk finis empat besar yang menggaransi lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia agak berat. Pelatih Timnas China Branko Ivankovic mesti mengantarkan skuad asuhannya menyapu bersih dua laga sisa dengan kemenangan.

Selain menang atas Timnas Indonesia, China mesti menumbangkan Bahrain di kandang sendiri pada matchday pamungkas Grup C, Selasa 10 Juni 2025. Karena itu, Timnas Indonesia dan China pantang kalah dalam laga di SUGBK.

2. Masih Berpeluang Finis Runner-up

Timnas Indonesia sendiri masih berpeluang finis runner-up di klasemen akhir Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, finis runner-up menggaransi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 secara otomatis.

 

