HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Evandra Florasta Akui Gemetar saat Eksekusi Penalti di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |09:01 WIB
Evandra Florasta mengaku gemetar ketika mengeksekusi penalti di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: PSSI)
Evandra Florasta mengaku gemetar ketika mengeksekusi penalti di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: PSSI)
JEDDAH – Evandra Florasta mengaku gemetar ketika mengeksekusi penalti di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 pada matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025. Ia bersyukur bisa mencetak gol meski penaltinya gagal.

Timnas Indonesia U-17 menang tipis 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Evandra menjadi aktor kemenangan di menit 90+2 usai memanfaatkan bola muntahan penaltinya.

1. Handball

Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)
Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)

Timnas Indonesia U-17 dihadiahi penalti usai pemain lawan handball. Evandra dipercaya sebagai algojo. Tugas itu membuat dirinya deg-degan sekaligus gemetar.

“Perasaan saya sendiri yang menendang sangat deg-degan, gemetar aslinya,” ucap Evandra dalam keterangannya, dikutip Sabtu (5/4/2025).

2. Tarik Napas

Pemain Bhayangkara FC itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Bola sepakannya sempat ditepis, tapi ia bereaksi cepat untuk menceploskan bola ke jaring gawang yang sekaligus membawa Timnas Indonesia U-17 menang.

“Tapi saya di situ coba tenangkan diri, saya tarik napas, saya tendang. Saya lihat itu tidak gol saya cepat-cepat cari bola lagi dan alhamdulillah bolanya menuju saya lagi, saya tendang dan akhirnya gol,” aku Evandra.

 

