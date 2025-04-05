Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2025: Pastikan Tiket Piala Dunia U-17 2025 Garuda, Live di RCTI!

Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2025 (Foto: PSSI)

JEDDAH – Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2025 sudah diketahui. Duel ini akan disiarkan langsung oleh RCTI!

Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Yaman U-17 itu merupakan matchday dua Grup C Piala Asia U-17 2025. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Senin 7 April 2025 malam WIB.

1. Tiga Poin

Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)

Timnas Indonesia U-17 sukses memetik tiga poin usai mengalahkan Timnas Korea Selatan U-17 1-0. Laga itu berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025 malam WIB.

Gol tunggal Evandra Florasta (90+2’) memberikan kemenangan buat Garuda Asia. Mereka kini berada di posisi dua klasemen Grup C Piala Asia U-17 2025 dengan nilai tiga dan selisih gol +1 (1-0).

2. Syarat Lolos

Di sisi lain, Timnas Yaman U-17 vs Timnas Afghanistan U-17 berakhir 2-0 untuk Asl Al Arab. Mereka menjadi pemuncak klasemen Grup C dengan nilai tiga dan selisih gol +2 (2-0).

Pada laga berikutnya, Timnas Indonesia U-17 akan bersua Timnas Yaman U-17. Kemenangan akan membawa anak asuh Nova Arianto ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025 dengan modal enam poin.