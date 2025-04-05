Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2025: Pastikan Tiket Piala Dunia U-17 2025 Garuda, Live di RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |08:01 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2025: Pastikan Tiket Piala Dunia U-17 2025 Garuda, Live di RCTI!
Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

JEDDAH – Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2025 sudah diketahui. Duel ini akan disiarkan langsung oleh RCTI!

Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Yaman U-17 itu merupakan matchday dua Grup C Piala Asia U-17 2025. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Senin 7 April 2025 malam WIB.

1. Tiga Poin

Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)
Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)

Timnas Indonesia U-17 sukses memetik tiga poin usai mengalahkan Timnas Korea Selatan U-17 1-0. Laga itu berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025 malam WIB.

Gol tunggal Evandra Florasta (90+2’) memberikan kemenangan buat Garuda Asia. Mereka kini berada di posisi dua klasemen Grup C Piala Asia U-17 2025 dengan nilai tiga dan selisih gol +1 (1-0).

2. Syarat Lolos

Di sisi lain, Timnas Yaman U-17 vs Timnas Afghanistan U-17 berakhir 2-0 untuk Asl Al Arab. Mereka menjadi pemuncak klasemen Grup C dengan nilai tiga dan selisih gol +2 (2-0).

Pada laga berikutnya, Timnas Indonesia U-17 akan bersua Timnas Yaman U-17. Kemenangan akan membawa anak asuh Nova Arianto ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025 dengan modal enam poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161076/momen_islom_ismoilov_menunjukan_kebesaran_tuhan_setelah_dua_pemain_timnas_uzbekistan_u_17_dikartu_merah_wasit_alieflbwi-pJaC_large.jpg
Kisah Pelatih Timnas Uzbekistan U-17 yang Tunjukkan Kebesaran Allah SWT saat Dicurangi Wasit di Final Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159438/nova_arianto_bicara_kondisi_terkini_timnas_indonesia_u_17_selama_tc_di_bali-KH9m_large.jpg
Nova Arianto Bicara Kondisi Terkini Timnas Indonesia U-17 Selama TC di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/51/3136168/timnas_arab_saudi_u_17-z6J3_large.jpg
Arab Saudi Akan Jadi Tuan Rumah Piala Asia U-17 untuk 3 Edisi Sekaligus, hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/51/3134171/syamsir_alam-PtHz_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2025, Syamsir Alam Soroti Sikap Tegas Nova Arianto
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629599/saksikan-dua-laga-penentu-takdir-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-live-hanya-di-rcti-vvt.jpg
Saksikan Dua Laga Penentu Takdir Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live hanya DI RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement