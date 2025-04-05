Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Korea Selatan: 1 Kaki Mereka di Piala Dunia U-17!

Media Vietnam kaget dengan kemenangan Timnas Indonesia U-17 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 (Foto: AFC)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, kaget dengan kemenangan Timnas Indonesia U-17 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. Kini, satu kaki Garuda Asia disebut sudah ada di putaran final Piala Dunia U-17 2025.

Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 itu berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Gol tunggal kemenangan dicetak Evandra Florasta (90+’').

1. Sorotan

Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)

Seperti biasa, media Vietnam selalu menyoroti tindak-tanduk Timnas Indonesia. Kali ini, mereka terkaget-kaget lantaran skuad asuhan Nova Arianto bisa mengalahkan kesebelasan sekaliber Korea Selatan!

“Kemenangan mengagetkan lawan Korea Selatan, Indonesia melangkahkan satu kaki ke Piala Dunia,” bunyi judul artikel di Soha.vn, Sabtu (5/4/2025).

2. Lawan Sulit

Lebih lanjut, mereka menyebut Indonesia kini memiliki keuntungan luar biasa jelang dua laga sisa. Setelah menyisihkan satu lawan terberat, Timnas Yaman U-17 dan Timnas Afghanistan U-17 diyakini bukan halangan.

“Dengan kemenangan mengejutkan itu, Indonesia U-17 sudah menyisihkan lawan tersulit,” ulas artikel tersebut.