Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Korea Selatan: 1 Kaki Mereka di Piala Dunia U-17!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |07:29 WIB
Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Korea Selatan: 1 Kaki Mereka di Piala Dunia U-17!
Media Vietnam kaget dengan kemenangan Timnas Indonesia U-17 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 (Foto: AFC)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, kaget dengan kemenangan Timnas Indonesia U-17 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. Kini, satu kaki Garuda Asia disebut sudah ada di putaran final Piala Dunia U-17 2025.

Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 itu berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Gol tunggal kemenangan dicetak Evandra Florasta (90+’').

1. Sorotan

Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)
Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)

Seperti biasa, media Vietnam selalu menyoroti tindak-tanduk Timnas Indonesia. Kali ini, mereka terkaget-kaget lantaran skuad asuhan Nova Arianto bisa mengalahkan kesebelasan sekaliber Korea Selatan!

“Kemenangan mengagetkan lawan Korea Selatan, Indonesia melangkahkan satu kaki ke Piala Dunia,” bunyi judul artikel di Soha.vn, Sabtu (5/4/2025).

2. Lawan Sulit

Lebih lanjut, mereka menyebut Indonesia kini memiliki keuntungan luar biasa jelang dua laga sisa. Setelah menyisihkan satu lawan terberat, Timnas Yaman U-17 dan Timnas Afghanistan U-17 diyakini bukan halangan.

“Dengan kemenangan mengejutkan itu, Indonesia U-17 sudah menyisihkan lawan tersulit,” ulas artikel tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161076/momen_islom_ismoilov_menunjukan_kebesaran_tuhan_setelah_dua_pemain_timnas_uzbekistan_u_17_dikartu_merah_wasit_alieflbwi-pJaC_large.jpg
Kisah Pelatih Timnas Uzbekistan U-17 yang Tunjukkan Kebesaran Allah SWT saat Dicurangi Wasit di Final Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159438/nova_arianto_bicara_kondisi_terkini_timnas_indonesia_u_17_selama_tc_di_bali-KH9m_large.jpg
Nova Arianto Bicara Kondisi Terkini Timnas Indonesia U-17 Selama TC di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/51/3136168/timnas_arab_saudi_u_17-z6J3_large.jpg
Arab Saudi Akan Jadi Tuan Rumah Piala Asia U-17 untuk 3 Edisi Sekaligus, hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/51/3134171/syamsir_alam-PtHz_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2025, Syamsir Alam Soroti Sikap Tegas Nova Arianto
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629653/dukung-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-jadwal-cara-nonton-dan-live-streaming-di-vision-fww.webp
Dukung Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Jadwal, Cara Nonton dan Live Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/29/ricky_kambuaya.jpg
3 Pemain Dapat Bocoran Jurus Anti Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Inti Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement