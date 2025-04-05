Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Agama Evandra Florasta, Pencetak Gol Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-17 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |07:02 WIB
Biodata dan Agama Evandra Florasta, Pencetak Gol Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-17 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025
Simak biodata dan agama Evandra Florasta sang pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)
BIODATA dan agama Evandra Florasta, pencetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-17 atas Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025, akan dibahas Okezone. Namanya kini jadi perbincangan.

Timnas Indonesia U-17 mengawali langkah dengan manis di Piala Asia U-17 2025. Bertanding di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025 malam WIB, Garuda Asia menang 1-0.

Zahaby Gholy beraksi di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: PSSI)
Zahaby Gholy beraksi di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: PSSI)

Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Evandra Florasta (90+2’). Anak asuh Nova Arianto sukses membuat kejutan meski sepanjang laga terus ditekan oleh Korea Selatan.

1. Tiga Poin

Berbekal tiga poin, Timnas Indonesia U-17 kini berada di posisi dua klasemen Grup C Piala Asia U-17 2025. Mereka kalah dalam hal selisih gol untuk sementara waktu dari Timnas Yaman U-17.

Sebab, Asl Al Arab menang 2-0 atas Timnas Afghanistan U-17 pada Sabtu (5/4/2025) dini hari WIB. Mereka berhak jadi pemuncak klasemen Grup C berkat keunggulan satu gol saja.

Tentu, laga kedua yang akan berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah, Senin 7 April 2025 pukul 22.00 WIB, akan krusial. Jika menang atas Yaman, Timnas Indonesia U-17 sudah pasti lolos perempatfinal sekaligus ke Piala Dunia U-17 2025!

 

