JEDDAH – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 mengalahkan Korea Selatan U-17 di laga perdana Grup C Piala Asia U-17 2025, pada Jumat (4/4/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, tim asuhan Nova Arianto tersebut tepatnya berhasil menang 1-0 berkat gol Evandra Florasta di akhir laga.
Dengan hasil kemenangan itu, maka Timnas Indonesia U-17 berhasil mengamankan 3 poin yang sangat penting. Mengingat Korea Selatan U-17 adalah salah satu tim terkuat di Grup C.
Selanjutnya, Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– masih menyisakan dua laga lagi, yakni melawan Yaman U-17 dan Afghanistan U-17. Untuk lolos fase grup dan lanjut ke perempatfinal, Timnas Indonesia U-17 wajib finis dua besar di Grup C.
Timnas Korea Selatan sejak menit pertama mampu mendominasi jalannya pertandingan. Setidaknya, 60 persen lebih penguasaan bola dimiliki oleh Korea Selatan U-17.
Sembilan tembakan pun berhasil dilepaskan Korea Selatan, sementara Timnas Indonesia U-17 hanya satu dan itu bukan shot on target. Hanya saja, Garuda Asia sempat mengancam gawang Korea Selatan U-17 via Mierza yang sempat duel 1 vs 1 dengan kiper lawan.
Sayang, Mierza telat melepas tembakan sehingga bola mampu diamankan kiper tim lawan. Sisanya, Korea Selatan U-17 lebih banyak menekan Garuda Asia.
Beruntung banyak dari pemain Korea Selatan U-17 memiliki finishing yang buruk, sehingga peluang emas pun gagal menjadi sebuah gol. Selain itu, lini pertahanan Timnas Indonesia U-17 juga bermain baik, terutama Dafa yang berdiri di bawah mistar gawang.
Pada akhirnya, hingga babak pertama berakhir skor masih 0-0. Korea Selatan berhasil mendominasi dan mengancam gawang Timnas Indonesia U-17.