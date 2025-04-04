Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025: Garuda Asia Menang 1-0

Suasana laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)

JEDDAH – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 mengalahkan Korea Selatan U-17 di laga perdana Grup C Piala Asia U-17 2025, pada Jumat (4/4/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, tim asuhan Nova Arianto tersebut tepatnya berhasil menang 1-0 berkat gol Evandra Florasta di akhir laga.

Dengan hasil kemenangan itu, maka Timnas Indonesia U-17 berhasil mengamankan 3 poin yang sangat penting. Mengingat Korea Selatan U-17 adalah salah satu tim terkuat di Grup C.

Selanjutnya, Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– masih menyisakan dua laga lagi, yakni melawan Yaman U-17 dan Afghanistan U-17. Untuk lolos fase grup dan lanjut ke perempatfinal, Timnas Indonesia U-17 wajib finis dua besar di Grup C.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Korea Selatan sejak menit pertama mampu mendominasi jalannya pertandingan. Setidaknya, 60 persen lebih penguasaan bola dimiliki oleh Korea Selatan U-17.

Sembilan tembakan pun berhasil dilepaskan Korea Selatan, sementara Timnas Indonesia U-17 hanya satu dan itu bukan shot on target. Hanya saja, Garuda Asia sempat mengancam gawang Korea Selatan U-17 via Mierza yang sempat duel 1 vs 1 dengan kiper lawan.

Jadwal Lengkap Fase Grup Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025

Sayang, Mierza telat melepas tembakan sehingga bola mampu diamankan kiper tim lawan. Sisanya, Korea Selatan U-17 lebih banyak menekan Garuda Asia.

Beruntung banyak dari pemain Korea Selatan U-17 memiliki finishing yang buruk, sehingga peluang emas pun gagal menjadi sebuah gol. Selain itu, lini pertahanan Timnas Indonesia U-17 juga bermain baik, terutama Dafa yang berdiri di bawah mistar gawang.

Pada akhirnya, hingga babak pertama berakhir skor masih 0-0. Korea Selatan berhasil mendominasi dan mengancam gawang Timnas Indonesia U-17.