Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Pertahanan Mathew Baker Dkk Solid, Skor Masih 0-0

JEDDAH – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 masih menahan Korea Selatan U-17 dengan skor 0-0 hingga pertandingan memasuki menit 75. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (4/4/2025) malam WIB, Garuda Asia bertahan dengan sangat baik sehingga membuat Korea Selatan U-17 frustrasi.

Ya, Korea Selatan U-17 sejatinya mendominasi pertandingan sejak awal babak kedua dimulai. Namun, segala upaya, mulai pergantian pemain dan terus menekan nyatanya tak berbuah hasil sejauh ini.

Tak heran skor 0-0 masih bertahan hingga laga memasuki menit 75.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-17 XI (3-4-3): Dafa Al Gasemi; Muhamad Al Gazani, I Putu Apriawan(C), Mathew Ryan Baker; Evandra Florasta, Daniel Alfrido, Nazriel Alfaro Syahdan, Fabio Azkairawan; Muhamad Zahaby Gholy, Fadly Alberto Hengga, Mochamad Mierza Fijatullah.

Cadangan: Rendy Razzaqu Mochtar, Dafa Zaidan El Fikri, Ida Bagus Pramana, Fandi Ahmad Muzaki, Muhammad Aldyansyah Taher, Ilham Romadhona, Rafi Rasyiq, Fardan Farras, Putu Ekayana, Josh Holong Junior, Faaris Nurhidayat. Muhammad Rhaka.

Pelatih: Nova Arianto

(Rivan Nasri Rachman)