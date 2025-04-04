Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala Asia U-17 2025: Young Socceroos Unggul 1-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |23:08 WIB
Timnas Australia U-17 unggul 1-0 atas Vietnam U-17 di babak pertama laga Grup B Piala Asia U-17 2025. (Foto: Facebook VFF)
HASIL babak pertama Timnas Australia U-17 vs Timnas Vietnam U-17 di matchday pertama Grup B Piala Asia U-17 2025 sudah diketahui. Setelah melalui 45 menit di Okadh Sport Club Stadium pada Jumat (4/4/2025) malam WIB, Young Socceroos -julukan Timnas Australia U-17- unggul 1-0 atas Timnas Vietnam U-17,

Satu-satunya gol yang dibuat Timnas Australia U-17 dilesakkan Quin MacNicol di menit 41. Dalam laga ini, Timnas Australia U-17 bermain jauh lebih dominan.

Hasil babak pertama Timnas Australia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala Asia U-17 2025

Permainan dari kaki ke kaki yang diterapkan skuad asuhan Brad Maloney, membuat Timnas Vietnam U-17 gagal berkembang. Timnas Vietnam U-17 yang tidak terkalahkan di tiga laga Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 (satu menang dan dua imbang) menerapkan pertahanan gerendel.

Sayangnya, organisasi pertahanan apik yang mereka tunjukkan akhirnya bobol juga di pengujung babak pertama. Menarik menanti jalannya babak kedua.

Baik Timnas Australia U-17 dan Timnas Vietnam U-17 sama-sama memburu poin di laga pertama. Seperti biasa, laga pertama biasanya memengaruhi mental saat mentas di laga-laga selanjutnya.

Jika menang atas Vietnam U-17, Timnas Australia U-17 semakin dekat dengan tiket perempatfinal Piala Asia U-17 2025 yang menggaransi ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025.

 

Halaman:
1 2
      
