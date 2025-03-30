Hasil Liga Spanyol 2024-2025: Real Madrid vs Leganes 3-2, Espanyol vs Atletico Madrid 1-1

HASIL Liga Spanyol 2024-2025 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji dalam lanjutan Liga Spanyol 2024-2025 semalam, di antaranya ada duel Real Madrid vs Leganes yang berakhir 3-2, hingga Espanyol vs Atletico Madrid yang sama kuat 1-1.

Ya, ajang Liga Spanyol 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-29, ada empat pertandingan yang digelar.

1. Real Madrid Menang Tipis

Salah satu laga seru yang tersaji semalam mempertemukan Real Madrid vs Leganes. Laga ini digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu (30/3/2025) dini hari WIB.

Madrid sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2. Kylian Mbappe bersinar dalam laga ini karena bisa cetak brace alias dua gol pada menit ke-32 lewat tendangan penalti dan juga 76. Satu gol lainnya dicetak oleh Jude Bellingham pada menit ke-47.

Sementara itu, dua gol Leganes dicetak oleh Diego Garcia (33’) dan Dani Raba (41’). Hasil ini membuat Real Madrid total mengemas 63 poin, sama seperti Barcelona yang ada di puncak klasemen. Namun, Barcelona belum melakoni laga pekan ke-29.