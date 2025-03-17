Hasil Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang Comeback 4-2, Blaugrana Kembali ke Puncak Klasemen

MADRID – Barcelona berhasil melakukan epic comeback saat bertamu ke markas Atletico Madrid di pekan ke-28 Liga Spanyol 2024-2025, pada Senin (17/3/2025) dini hari WIB. Sempat tertinggal 0-2 di Stadion Civitas Metropolitano tersebut, Blaugrana –julukan Barcelona– mampu bangkit hingga akhirnya menang dengan skor telak 4-2!

Berkat kemenangan penting di kandang Atletico tersebut, Barcelona kembalu menguasai puncak klasemen dengan 60 poin. Jumlah 60 poin itu sama dengan yang dimiliki Real Madrid di posisi kedua, hanya saja Barcelona masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Laga bertajuk big match tersebut berjalan alot di babak pertama. Namun, Atletico masih bisa mencuri satu gol di menit 45’ berkat aksi Julian Alvarez.

Atletico bahkan dapat menggandakan keunggulan di babak kedua, tepatnya pada menit 70’ via Alexander Sorloth. Tentunya keunggulan 2-0 itu disambut baik oleh publik Civitas Metropolitano.

Akan tetapi, Barcelona nyatanya mampu bangkit. Dua menit berselang alias pada menit 72’, Barcelona berhasil mengejar lewat aksi Robert Lewandowski.

Atletico Madrid vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Setelah itu Ferran Torres membuat laga kembali imbang berkat golnya di menit 78’. Skor 2-2 itu bertahan sampai laga memasuki menit 90’.

Luar baisanyanya, di injury time tim asuhan Hansi Flick tersebut mampu menambah dua gol. Tepat di menit 90+2’, Lamine Yamal mencetak gol dan disusul oleh Ferran Torres di menit 90+8’.