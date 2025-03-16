Hasil Liga Spanyol 2024-2025: Villarreal vs Real Madrid 1-2, hingga Girona vs Valencia Sama Kuat!

HASIL Liga Spanyol 2024-2025 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, salah satunya mempertemukan Villarreal vs Real Madrid.

Ya, ajang Liga Spanyol 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-28, total ada empat pertandingan yang digelar.

1. Villarreal vs Real Madrid

Salah satu laga seru yang tersaji mempertemukan Villarreal vs Real Madrid. Los Blancos -julukan Real Madrid- sukses menang dalam laga yang digelar di Estadio de la Ceramica pada Minggu (16/3/2025) dini hari WIB ini.

Real Madrid harus tertinggal lebih dahulu dalam laga ini. Sebab, Juan Foyth sukses menjebol gawang Los Blancos di awal laga, tepatnya pada menit ketujuh.

Tetapi, Madrid berbalik unggul setelah itu. Ialah Kylian Mbappe yang jadi pahlawan Madrid usai mencetak brace alias dua gol pada menit ke-17 dan 23.

Hasil manis ini membawa Madrid naik ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025 dengan 60 poin. Mereka unggul 3 angka dari Barcelona yang belum melakoni laga pekan ke-28.