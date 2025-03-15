Kisah Francesco Totti, Legenda AS Roma Disebut Gila karena Tolak Pinangan Real Madrid

KISAH Francesco Totti salah satu legenda sepakbola dunia menarik diketahui. Meski selama membela AS Roma, Francesco Totti tidak memperoleh banyak trofi juara, ia tetap disebut legenda di klub asal Italia tersebut.

Tercatat hanya ada satu trofi Scudetto, dua trofi Coppa Italia dan dua trofi Supercoppa Italia yang pernah Totti koleksi dengan klub yang bermarkas di Stadion Olimpico itu. Padahal Totti bisa saja meraih banyak trofi andai pinangan dari Real Madrid ia terima, namun nyatanya ia menolak penawaran tersebut.

Terkait keputusan Totti menolak tawaran Real Madrid kala itu, menurutnya ia tidak pernah menyesali keputusannya. Bahkan sejak berusia 25 tahun dan Real Madrid memanggilnya pada masa galácticos, ia hanya sempat merasa ragu.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (15/3/2025), Okezone telah merangkum kisah Francesco Totti, sebagai berikut.

Kisah Francesco Totti

Francesco Totti

Totti menjadi legenda sepak bola kelahiran 27 September 1976 di Roma, Italia. Legenda Italia itu merenungkan panggilan telepon dari presiden Madrid, Florentino Pérez, yang meminta untuk mengontraknya pada awal tahun 2000-an.

Meski sempat ragu, Totti pada akhirnya menolak pinangan Madrid dan memilih setia dengan AS Roma. Alasannya menolak tawaran itu adalah karena kecintaannya pada Roma, klub masa kecilnya, di mana ia kini akan selalu dianggap sebagai bagian dari klub tersebut.