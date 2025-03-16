Alasan Pelatih Timnas Australia Sebut Laga Kontra Timnas Indonesia di Sydney Bakal Istimewa

ALASAN pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, menyebut laga kontra Timnas Indonesia di Sydney bakal istimewa akan diulas dalam artikell ini. Popovic pun berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk Socceroos -julukan Timnas Australia- di laga tersebut.

Ya, Timnas Australia akan menjamu Indonesia di laga ketujuh Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025.

1. Sydney Football Stadium

Laga tersebut akan menjadi pertama kalinya Timnas Australia menggunakan Sydney Football Stadium yang sudah direkonstruksi. Sebelumnya, terakhir kali Socceroos memakai stadium itu yakni saat kualifikasi Piala Dunia 2018 pada Maret 2017.

Popovic mengaku sangat senang dengan kembalinya Timnas Australia ke Sydney. Apalagi, Sydney merupakan kampung halamannya. Sebab itu, pertandingan melawan Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium bakal menjadi istimewa bagi Popovic.

“Ini istimewa. Saya anak Sydney, jadi ini momen yang sangat istimewa. Saya tahu dari permintaan tiket dari keluarga dan teman dekat bahwa ini istimewa, momen istimewa bermain di Sydney,” kata Popovic dilansir dari laman resmi Timnas Australia, Minggu (16/3/2025).

2. Tak Sabar

Popovic mengaku tidak sabar merasakan atmosfer Sydney Football Stadium. Pelatih berusia 51 tahun itu meminta para suporter memenuhi stadion dan mendukung penuh Timnas Australia. Dia pun berjanji memberikan yang terbaik.

“Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, penontonnya luar biasa. Kota yang luar biasa untuk bermain sepak bola. Socceroos selalu didukung di sini. Kami pernah mengalami beberapa momen istimewa di Sydney sebelumnya,” ujar Popovic.

“Kami ingin semua orang mendukung kami. Kami ingin tampil fantastis dan meraih tiga poin penting,” lanjutnya.