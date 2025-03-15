Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Calon Pemain Timnas Indonesia yang Belum Dinaturalisasi PSSI: Harga Pasarannya Tembus Rp1,38 Triliun!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |11:59 WIB
Daftar Line Up Calon Pemain Timnas Indonesia yang Belum Dinaturalisasi PSSI: Harga Pasarannya Tembus Rp1,38 Triliun!
Ian Maatsen berpotensi gabung Timnas Indonesia suatu hari nanti. (Foto: Instagram/@maatsen_)
A
A
A

DAFTAR line up calon pemain Timnas Indonesia yang belum dinaturalisasi PSSI akan diulas Okezone. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mendaratkan pesepakbola keturunan. Pemain yang didatangkan pun bukan pesepakbola sembarangan, melainkan pemain-pemain yang merumput di kompetisi-kompetisi top Eropa.

Jelang melawan Timnas Australia saja pada Kamis 20 Maret 2025, Timnas Indonesia ketambahan empat pemain berkualitas. Mereka ialah Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy dan Ole Romeny.

Emil Audero menanti debut bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@emil_audero)
Emil Audero menanti debut bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@emil_audero)

Namun, demi target melihat Timnas Indonesia mendunia dalam waktu dekat, PSSI tak akan berhenti mendapatkan pemain keturunan yang tersebar di beberapa negara. Menurut penelusuran Okezone, masih ada beberapa pemain yang bisa didekati PSSI.

Bahkan jika diurutkan, pemain-pemain ini bisa dibentuk ke dalam formasi 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada kiper yang telah tampil tujuh kali bersama klub raksasa Liga Belgia, Club Brugge.

Lanjut di posisi empat bek sejajar ada Tristan Gooijer (PEC Zwolle), Jenson Seelt (Sunderland), Pascal Struijk (Leeds United) dan Jayden Oosterwolde. Untuk dua gelandang double pivot, ada Jairo Riedewald (Royal Antwerp) dan Mitchel Bakker (Lille), dua sosok yang butuh usaha ekstra bagi PSSI untuk mendapatkannya.

Kemudian Miliano Jonathans (FC Utrecht) beroperasi sebagai winger kanan dan Million Manhoef (Stoke City) di posisi sebelahnya. Untuk posisi playmaker ada Julian Oerip (AZ Alkmaar U-21) yang menyokong penyerang palsu atas nama Ian Maatsen (Aston Villa).

 

