Kisah Ian Matsen, Pemain Aston Villa Berdarah Jawa yang Punya Harga Pasaran Kalahkan Semua Skuad Timnas Indonesia

KISAH Ian Maatsen menarik diulas. Pemain Aston Villa berdarah Jawa ini punya harga pasaran kalahkan semua skuad Timnas Indonesia.

Dalam data yang diunggah transfermarkt baru-baru ini, Ian Maatsen memiliki nilai pasar sekira Rp556,2 miliar. Sedangkan di Timnas Indonesia, pemegang nilai pasar tertinggi adalah Mees Hilgers yang nilai pasarnya sekira Rp156,4 miliar.

Perbandingan nilai pasar ini jadi menarik setelah Ian Maasten diisukan bakal perkuat Timnas Indonesia. Namun, ini baru rumor dan belum ada tindak lanjut PSSI terkait naturalisasi pemain Aston Villa tersebut.

Kisah Ian Maatsen

Ian Ethan Maatsen lahir pada 10 Maret 2002 di Vlaardingen, Belanda. Darah Indonesia dalam dirinya berasal dari sang ibu yang merupakan orang Jawa.

Selain Indonesia, Maatsen juga punya darah Suriname yang berasal dari sang ayah. Maatsen memulai karier sepakbolanya di akademi Feyenoord, kemudian pindah ke Sparta Rotterdam dan PSV Eindhoven, sebelum akhirnya bergabung dengan akademi Chelsea pada 2018.

Ia melakukan debut profesionalnya untuk Chelsea pada 25 September 2019 dalam pertandingan Piala Liga melawan Grimsby Town. Dia menggantikan Marcos Alonso pada menit ke-66 dalam kemenangan 7-1.

Untuk mendapat pengalaman bermain reguler, Maatsen sempat dipinjamkan ke beberapa klub. Di antaranya, ada Charlton Athletic (2020-2021), Coventry City (2021-2022), dan Burnley (2022-2023).

Pada paruh pertama musim 2023-2024, Maatsen kembali ke Chelsea. Dia tampil dalam 15 pertandingan sebelum dipinjamkan ke Borussia Dortmund pada Januari 2024.

Ketika berada di Dortmund, ia tampil dalam 16 pertandingan Bundesliga dan mencetak dua gol, serta tampil dalam tujuh pertandingan Liga Champions. Dia juga membantu Die Schwarzgelben mencapai final.

Hingga akhirnya di musim panas 2024, Maatsen menandatangani kontrak permanen dengan Aston Villa. Pada musim ini, pemain 23 tahun itu telah mencatatkan 35 laga dengan torehan satu gol dan assist.