Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ian Matsen, Pemain Aston Villa Berdarah Jawa yang Punya Harga Pasaran Kalahkan Semua Skuad Timnas Indonesia

Rizky Darmawan , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |11:41 WIB
Kisah Ian Matsen, Pemain Aston Villa Berdarah Jawa yang Punya Harga Pasaran Kalahkan Semua Skuad Timnas Indonesia
Ian Maatsen kala membela Aston Villa. (Foto: Instagram/@maatsen_)
A
A
A

KISAH Ian Maatsen menarik diulas. Pemain Aston Villa berdarah Jawa ini punya harga pasaran kalahkan semua skuad Timnas Indonesia.

Dalam data yang diunggah transfermarkt baru-baru ini, Ian Maatsen memiliki nilai pasar sekira Rp556,2 miliar. Sedangkan di Timnas Indonesia, pemegang nilai pasar tertinggi adalah Mees Hilgers yang nilai pasarnya sekira Rp156,4 miliar.

Ian Maatsen berpotensi memperkuat Timnas Indonesia suatu hari nanti @maatsen_

Perbandingan nilai pasar ini jadi menarik setelah Ian Maasten diisukan bakal perkuat Timnas Indonesia. Namun, ini baru rumor dan belum ada tindak lanjut PSSI terkait naturalisasi pemain Aston Villa tersebut.

Kisah Ian Maatsen

Ian Ethan Maatsen lahir pada 10 Maret 2002 di Vlaardingen, Belanda. Darah Indonesia dalam dirinya berasal dari sang ibu yang merupakan orang Jawa.

Selain Indonesia, Maatsen juga punya darah Suriname yang berasal dari sang ayah. Maatsen memulai karier sepakbolanya di akademi Feyenoord, kemudian pindah ke Sparta Rotterdam dan PSV Eindhoven, sebelum akhirnya bergabung dengan akademi Chelsea pada 2018.

Ia melakukan debut profesionalnya untuk Chelsea pada 25 September 2019 dalam pertandingan Piala Liga melawan Grimsby Town. Dia menggantikan Marcos Alonso pada menit ke-66 dalam kemenangan 7-1.

Untuk mendapat pengalaman bermain reguler, Maatsen sempat dipinjamkan ke beberapa klub. Di antaranya, ada Charlton Athletic (2020-2021), Coventry City (2021-2022), dan Burnley (2022-2023).

Pada paruh pertama musim 2023-2024, Maatsen kembali ke Chelsea. Dia tampil dalam 15 pertandingan sebelum dipinjamkan ke Borussia Dortmund pada Januari 2024.

Ketika berada di Dortmund, ia tampil dalam 16 pertandingan Bundesliga dan mencetak dua gol, serta tampil dalam tujuh pertandingan Liga Champions. Dia juga membantu Die Schwarzgelben mencapai final.

Hingga akhirnya di musim panas 2024, Maatsen menandatangani kontrak permanen dengan Aston Villa. Pada musim ini, pemain 23 tahun itu telah mencatatkan 35 laga dengan torehan satu gol dan assist.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657451/modern-pentathlon-raih-medali-ke79-untuk-indonesia-satu-keping-lagi-capai-target-jtc.webp
Modern Pentathlon Raih Medali ke-79 untuk Indonesia, Satu Keping Lagi Capai Target!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/rizky_juniansyah.jpg
Pecahkan Rekor Dunia di SEA Games 2025! Rizki Juniansyah Persembahkan Emas untuk Almarhum Ayah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement