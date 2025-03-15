Resmi! Patrick Kluivert Tunjuk Sofie Imam Jadi Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia

SOFIE Imam resmi jadi asisten pelatih fisik Timnas Indonesia. Dengan begitu, dia jadi pelatih lokal yang masuk tim kepelatihan Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert.

Patrick Kluivert sendiri disebut akan turut didampingi dua asisten pelatih lokal di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, sampai saat ini, PSSI baru mengumumkan nama Sofie Imam.

1. Diumumkan PSSI

Ya, PSSI resmi umumkan Sofie Imam sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia. Dia akan dampingi Quentin Jakoba yang jadi pelatih fisik anyar Timnas Indonesia.

“Selamat bergabung, @sofieimamfaizal. Dengan pengalamannya di berbagai kelompok umur @timnasindonesia dan klub, ia akan mendampingi @qjakoba sebagai Asisten Pelatih Fisik,” tulis PSSI dalam unggahannya di Instagram, Sabtu (15/3/2025).

2. Nama Lain

Kini, menarik menantikan nama lain pelatih lokal yang bakal masuk tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, juga sempat menjalani wawancara dengan Kluivert.

Nova Arianto sendiri menyatakan kini fokus bersama Timnas Indonesia U-17. Dia tidak merapat ke Timnas Indonesia senior saat melawan Australia di di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025.

"Statusnya, sebetulnya saya masih bekerja di Timnas Indonesia U-17 ya. Jadi, itu menjadi fokus saya sampai di April ya. (Setelah itu) lihat statusnya," kata Nova Arianto di Bogor, Kamis 13 Maret 2025.

"Intinya yang ikut ada dari pelatih fisik (Timnas Indonesia U-17) Coach Sofie Imam. Dia akan ikut tim kepelatihan (Kluivert)," tambahnya.