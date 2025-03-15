Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi! Patrick Kluivert Tunjuk Sofie Imam Jadi Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |12:19 WIB
Resmi! Patrick Kluivert Tunjuk Sofie Imam Jadi Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia
Sofie Imam jadi asisten pelatih fisik Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOFIE Imam resmi jadi asisten pelatih fisik Timnas Indonesia. Dengan begitu, dia jadi pelatih lokal yang masuk tim kepelatihan Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert.

Patrick Kluivert sendiri disebut akan turut didampingi dua asisten pelatih lokal di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, sampai saat ini, PSSI baru mengumumkan nama Sofie Imam.

sofie imam foto pssi.jpg

1. Diumumkan PSSI

Ya, PSSI resmi umumkan Sofie Imam sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia. Dia akan dampingi Quentin Jakoba yang jadi pelatih fisik anyar Timnas Indonesia.

“Selamat bergabung, @sofieimamfaizal. Dengan pengalamannya di berbagai kelompok umur @timnasindonesia dan klub, ia akan mendampingi @qjakoba sebagai Asisten Pelatih Fisik,” tulis PSSI dalam unggahannya di Instagram, Sabtu (15/3/2025).

2. Nama Lain

Kini, menarik menantikan nama lain pelatih lokal yang bakal masuk tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, juga sempat menjalani wawancara dengan Kluivert.

Nova Arianto sendiri menyatakan kini fokus bersama Timnas Indonesia U-17. Dia tidak merapat ke Timnas Indonesia senior saat melawan Australia di di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025.

"Statusnya, sebetulnya saya masih bekerja di Timnas Indonesia U-17 ya. Jadi, itu menjadi fokus saya sampai di April ya. (Setelah itu) lihat statusnya," kata Nova Arianto di Bogor, Kamis 13 Maret 2025.

"Intinya yang ikut ada dari pelatih fisik (Timnas Indonesia U-17) Coach Sofie Imam. Dia akan ikut tim kepelatihan (Kluivert)," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190776/st_kitts_and_nevis-asdX_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Tantang Negara Keith Kayamba Gumbs di FIFA Series 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190762/pengamat_sepakbola_menilai_giovanni_van_bronckhorst_lebih_ideal_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-aJIn_large.jpg
Ketimbang John Herdman, Pengamat Nilai Giovanni van Bronckhorst Lebih Ideal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657451/modern-pentathlon-raih-medali-ke79-untuk-indonesia-satu-keping-lagi-capai-target-jtc.webp
Modern Pentathlon Raih Medali ke-79 untuk Indonesia, Satu Keping Lagi Capai Target!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/napoli.jpg
Napoli Hajar AC Milan, Lolos ke Final Supercoppa Italia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement