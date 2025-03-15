Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Coret 6 Pemain Lagi, Ini Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia Lawan Timnas Australia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |05:45 WIB
Patrick Kluivert Coret 6 Pemain Lagi, Ini Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia Lawan Timnas Australia?
Patrick Kluivert coret 6 pemain lagi sebelum lawan Timnas Australia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan mencoret enam nama pemain jelang menghadapi Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025. Patrick Kluivert mencoret enam nama lagi untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan AFC.

Menurut regulasi AFC, setiap tim hanya diizinkan mendaftarkan 23 pemain di setiap pertandingan. Berhubung di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat 29 nama, itu berarti ada enam pemain yang  terpental dari skuad.

1. Egy Maulana Vikri Gagal Berangkat ke Australia

Egy Maulana Vikri gagal masuk skuad Timnas Indonesia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
Egy Maulana Vikri gagal masuk skuad Timnas Indonesia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Sebelumnya, Timnas Indonesia berkekuatan 30 pemain. Namun, pada Jumat 14 Maret 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Egy Maulana Vikri tidak dibawa ke Sydney, Australia, karena belum pulih dari cedera.

Sekarang pertanyaan muncul, siapa enam pemain yang gagal masuk daftar susunan pemain (DSP) untuk melawan Australia? Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner sudah dipastikan dicoret untuk laga melawan Australia karena wajib menjalani skorsing satu pertandingan.

Mereka menjalani skorsing satu pertandingan karena mengoleksi dua kartu kuning di laga sebelumnya. Meski begitu, keduanya tersedia alias bisa dimainkan saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday delapan Grup C pada Selasa, 25 Maret 2025.

2. Empat Nama yang Dicoret di Luar Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner

Bagaimana dengan empat nama lain yang akan dicoret Patrick Kluivert? Okezone memprediksi empat nama lainnya adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferarri, Hokky Caraka dan Septian Bagaskara.

Dua slot penjaga gawang hampir pasti ditempati Emil Audero dan Maarten Paes. Berhubung setiap tim wajib membawa tiga kiper, itu berarti ada satu penjaga gawang yang harus dicoret.

 

Halaman:
1 2
      
