Timnas Jepang Lolos Piala Dunia 2026 dan Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Grup C pada 20 Maret 2025?

TIMNAS Jepang lolos Piala Dunia 2026 dan Timnas Indonesia naik ke posisi dua Grup C pada 20 Maret 2025? Kamis, 20 Maret 2025, baik Timnas Indonesia dan Timnas Jepang sama-sama melakoni laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sesuai jadwal, Timnas Jepang akan menjamu Bahrain di matchday keenam Grup C yang berlangsung di Saitama 2002 Stadium mulai pukul 17.35 WIB. Sementara pada pukul 16.10 WIB, Timnas Australia menjamu Timnas Indonesia di matchday enam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Sydney Football Stadium.

1. Menang Lawan Bahrain, Timnas Jepang Lolos Piala Dunia 2026

Timnas Jepang selangkah lagi lolos Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)

Timnas Jepang begitu superior di antara peserta Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam enam pertandingan awal, Timnas Jepang mengoleksi 16 angka, hasil lima menang dan satu imbang.

Alhasil, skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- kini kukuh di puncak klasemen Grup C dengan 16 angka. Skuad asuhan Hajime Moriyasu ini unggul sembilan angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Jika menang atas Bahrain, koleksi angka Timnas Jepang mencapai 19 poin. Koleksi 19 angka takkan menggeser timnas Jepang dari posisi dua besar yang menggaransi satu tiket lolos Piala Dunia 2026.

2. Potensi Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 2 Klasemen Grup C

Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi tiga Grup C dengan enam angka. Timnas Indonesia hanya tertinggal satu angka dari Australia di posisi dua.