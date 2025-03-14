Media Malaysia Minta Mees Hilgers Diganti Pemain Malut United jika Blunder Lagi seperti Laga Timnas Indonesia vs Timnas China

Media Malaysia minta Mees Hilgers diganti pemain Malut United. (Foto: AFC)

MEDIA Malaysia, Palatao Bola, meminta Mees Hilgers diganti pemain Malut United jika bikin blunder lagi seperti laga Timnas Indonesia vs Timnas China. Komentar itu keluar menanggapi unggahan akun Seasia Goal yang menyebut Mees Hilgers sebagai pemain termahal di Asia dengan harga 9 juta euro.

“Mees Hilgers adalah pemain Asia Tenggara paling berharga dengan nilai pasar 9 juta euro,” tulis akun Seasia Goal.

Media Malaysia sindir habis Mees Hilgers. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Nyatanya, unggahan itu ditanggapi sinis oleh Palatao Bola. Mereka justru menyindir performa buruk Mees Hilgers saat membela Timnas Indonesia kontra Timnas China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.

Dalam laga tersebut, bek FC Twente ini beberapa kali melakukan overlapping yang tidak perlu. Akibatnya, gol kedua Timnas China yang diciptakan Zhang Yuning terjadi karena Mees Hilgers lalai dalam mengawal posisinya, efek keasyikan overlapping.

“Terus menunjukan nilai pasar. Saat melawan China, ia membuat kesalahan bodoh. Kalau kalah dari China, lebih baik ambil pemain Malut United saja,” kata Palatao Bola menggapi unggahan Seasia Goal.

Melihat komentar Palatao Bola, sejumah netizen Tanah Air angkat bicara. Mereka pun kompak melepaskan sindiran kepada media yang sering membuat hoax soal pemain keturunan Malaysia tersebut.

“Kasih paham saja dengan report akun itu rame-rame biar lebih respek,” tulis akun Instagram adhieprasetyawan, di kolom komentar akun @futboll.indonesiaa.

“Cuekin aja. Kalau diginiin makin seneng mereka. Cuekin aja diem. Abaikan nanti juga capek,” sambung akun ranggaprdnaa__.