Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Sedih Egy Maulana Vikri Usai Batal Gabung Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |23:00 WIB
Kata-Kata Sedih Egy Maulana Vikri Usai Batal Gabung Timnas Indonesia
Egy Maulana Vikri menuliskan kata-kata sedih usai dicoret Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@egymaulanavikri)
A
A
A

KATA-KATA sedih Egy Maulana Vikri usai batal gabung Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Winger Dewa United itu dicoret dari skuad sementara Timnas Indonesia karena mengalami cedera.

Timnas Indonesia sebelumnya sudah merilis daftar skuad sementara yang akan diikutsertakan dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Daftar tersebut terdiri dari 30 pemain, termasuk Egy.

1. Cedera

Egy Maulana Vikri beraksi di laga Persik Kediri vs Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Egy Maulana Vikri beraksi di laga Persik Kediri vs Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Namun baru-baru ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi Egy dicoret dari skuad sementara Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu tidak masuk skuad karena mengalami cedera.

Egy menuliskan pesan sedih di akun Instagram pribadinya (@egymaulanavikri), Jumat (14/3/2025). Ia mengatakan tidak beruntung, namun mendoakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia di pertandingan mendatang.

“Tidak beruntung,” tulis Egy yang disertakan dengan emoji sedih, dikutip pada Jumat (14/3/2025).

“Meski demikian, saya akan tetap mendukung dari jauh. Semoga beruntung (tim) Garuda,” sambung eks pemain Lechia Gdansk.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657325/triathlon-kembali-berjaya-kontingen-indonesia-catatkan-medali-emas-ke76-sej.webp
Triathlon Kembali Berjaya, Kontingen Indonesia Catatkan Medali Emas ke-76
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/putri_kw.jpg
Dramatis! Putri KW Tersungkur usai Duel Sengit Lawan Akane di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement