Kata-Kata Sedih Egy Maulana Vikri Usai Batal Gabung Timnas Indonesia

KATA-KATA sedih Egy Maulana Vikri usai batal gabung Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Winger Dewa United itu dicoret dari skuad sementara Timnas Indonesia karena mengalami cedera.

Timnas Indonesia sebelumnya sudah merilis daftar skuad sementara yang akan diikutsertakan dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Daftar tersebut terdiri dari 30 pemain, termasuk Egy.

1. Cedera

Egy Maulana Vikri beraksi di laga Persik Kediri vs Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Namun baru-baru ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi Egy dicoret dari skuad sementara Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu tidak masuk skuad karena mengalami cedera.

Egy menuliskan pesan sedih di akun Instagram pribadinya (@egymaulanavikri), Jumat (14/3/2025). Ia mengatakan tidak beruntung, namun mendoakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia di pertandingan mendatang.

“Tidak beruntung,” tulis Egy yang disertakan dengan emoji sedih, dikutip pada Jumat (14/3/2025).

“Meski demikian, saya akan tetap mendukung dari jauh. Semoga beruntung (tim) Garuda,” sambung eks pemain Lechia Gdansk.