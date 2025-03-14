Egy Maulana Vikri Resmi Dicoret, Ini Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

EGY Maulana Vikri resmi dicoret dari daftar 30 pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 serta 25 Maret 2025. Kabar itu dikonfirmasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

1. Egy Maulana Vikri Mengalami Cedera

Menurut Erick Thohir, Egy Maulana Vikri gagal berangkat ke Australia karena cedera. Sejatinya kabar Egy Maulana Vikri mengalami cedera sudah mengemuka setelah dalam dua laga terkini bersama Dewa United di Liga 1 2024-2025 absen karena masalah yang sama.

“Sayangnya, Egy cedera. Jadi, 29 pemain yang berangkat," kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat (14/3/2025)

Seperti yang disampaikan Erick Thohir, total ada 29 pemain Timnas Indonesia yang akan berangkat ke Sydney, Australia. Pemain-pemain yang berkarier di Liga 1 2024-2025 akan terbang ke Australia pada Minggu, 16 Maret 2025.

Sementara untuk pemain abroad, mereka akan terbang ke Sydney kelar menjalani pertandingan bersama klub masing-masing yang melakoni pertandingan pada 15-17 Maret 2025. Namun, dari 29 pemain itu, tidak semuanya masuk daftar susunan pemain (DSP).

2. Hanya 23 Pemain yang Didaftarkan untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia

Sesuai regulasi AFC, hanya 23 nama di antaranya yang diizinkan masuk DSP. Erick Thohir pun mengonfirmasinya. "Nanti akan dipilih lagi tentu 23 pemain," kata Erick Thohir.

Alhasil, Patrick Kluivert akan mencoret enam nama jelang menghadapi Timnas Australia. Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner dipastikan dicoret melawan Australia karena harus menjalani skorsing satu pertandingan karena akumulasi kartu.