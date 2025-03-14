Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Egy Maulana Vikri Resmi Dicoret, Ini Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |14:46 WIB
Egy Maulana Vikri Resmi Dicoret, Ini Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Egy Maulana Vikri gagal masuk skuad Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. (Foto: Instagram/@egymaulanavikri)
A
A
A

EGY Maulana Vikri resmi dicoret dari daftar 30 pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 serta 25 Maret 2025. Kabar itu dikonfirmasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

1. Egy Maulana Vikri Mengalami Cedera

Menurut Erick Thohir, Egy Maulana Vikri gagal berangkat ke Australia karena cedera. Sejatinya kabar Egy Maulana Vikri mengalami cedera sudah mengemuka setelah dalam dua laga terkini bersama Dewa United di Liga 1 2024-2025 absen karena masalah yang sama.

Egy Maulana Vikri beraksi di laga Persik Kediri vs Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

“Sayangnya, Egy cedera. Jadi, 29 pemain yang berangkat," kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat (14/3/2025)

Seperti yang disampaikan Erick Thohir, total ada 29 pemain Timnas Indonesia yang akan berangkat ke Sydney, Australia. Pemain-pemain yang berkarier di Liga 1 2024-2025 akan terbang ke Australia pada Minggu, 16 Maret 2025.

Sementara untuk pemain abroad, mereka akan terbang ke Sydney kelar menjalani pertandingan bersama klub masing-masing yang melakoni pertandingan pada 15-17 Maret 2025. Namun, dari 29 pemain itu, tidak semuanya masuk daftar susunan pemain (DSP).

2. Hanya 23 Pemain yang Didaftarkan untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia

Sesuai regulasi AFC, hanya 23 nama di antaranya yang diizinkan masuk DSP. Erick Thohir pun mengonfirmasinya. "Nanti akan dipilih lagi tentu 23 pemain," kata Erick Thohir.

Alhasil, Patrick Kluivert akan mencoret enam nama jelang menghadapi Timnas Australia. Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner dipastikan dicoret melawan Australia karena harus menjalani skorsing satu pertandingan karena akumulasi kartu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610/skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190597/john_herdman_dilaporkan_menolak_tawaran_melatih_timnas_jamaika_yang_sebetulnya_berpeluang_tampil_di_piala_dunia_2026-2rX3_large.jpg
John Herdman Tolak Tawaran Latih Jamaika yang Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026, demi Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657359/atlet-panahan-nurisa-dian-ashrifah-sumbang-medali-emas-ke77-di-sea-games-2025-cjc.webp
Atlet Panahan Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Medali Emas ke-77 di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/timnas_basket_putra_indonesia_vs_filipina.jpg
Unggul di Awal! Timnas Basket Putra Indonesia Kalah Tipis dari Filipina di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement