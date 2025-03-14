Waspada Timnas Indonesia, Timnas Australia Pede Banget meski Pemain Kuncinya Cedera

Pelatih Timnas Australia Tony Popovic tetap percaya diri dengan skuadnya jelang hadapi Timnas Indonesia (Foto: Football Australia)

PELATIH Timnas Australia, Tony Popovic, menebar ancaman kepada Timnas Indonesia. Anak asuhnya dalam kepercayaan diri kendati banyak personel kunci yang cedera jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Australia akan berhadapan dengan Indonesia dan Timnas China dalam lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Socceroos akan terlebih dulu menjamu Skuad Garuda di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025.

Tony Popovic jadi pelatih Timnas Australia (Foto: Socceroos)

Setelah itu, mereka akan menyambangi Hangzhou Sports Park Stadium, Hangzhou, China, pada 25 Maret 2025. Dua pertandingan ini krusial bagi Timnas Australia untuk menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026.

Namun begitu, Australia dilanda masalah besar karena beberapa pemain kunci seperti Cameron Burgess dan Harry Souttar absen dalam dua laga tersebut. Popovic terpaksa mengandalkan pemain lain untuk menggantikannya.

“Sayangnya, ada beberapa pemain yang cedera. Itu memberi kesempatan kepada pemain lain. Saya segera belajar dalam peran ini bahwa Anda tidak boleh menganggap remeh apa pun,” kata Popovic dikutip dari laman resmi Timnas Australia, Jumat (14/3/2025).

Terlepas dari itu, Popovic percaya diri skuad yang ada bisa bersaing melawan Indonesia atau China. Pelatih berusia 51 tahun itu menargetkan Australia meraup enam poin dari dua pertandingan tersebut.

“Tiga poin selalu penting. Jelas, pertandingan (melawan Indonesia) sudah dekat, tetapi saya rasa pendekatannya sama seperti saat saya melawan China,” tukas Popovic.