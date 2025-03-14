Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 29 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Lawan Australia dan Bahrain

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |20:02 WIB
Daftar 29 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Lawan Australia dan Bahrain
Patrick Kluivert memanggil 29 pemain untuk laga melawan Australia dan Bahrain. (Foto: PSSI)
DAFTAR 29 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan Australia dan Bahrain akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengumumkan 27 nama yang dipersiapkan menghadapi Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (29 Maret 2025) di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Minggu, 9 Maret 2025.

Kemudian pada Kamis 13 Maret 2025, jumlah pemain yang dipanggil meningkat menjadi 30 nama. Hal itu seiring selesainya proses perpindahan federasi yang dijalani tiga pemain keturunan, yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy.

1. Egy Maulana Vikri Dicoret karena Cedera

Egy Maulana Vikri (10) batal bela Timnas Indonesia bulan ini. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
Egy Maulana Vikri (10) batal bela Timnas Indonesia bulan ini. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Namun, berselang sehari atau pada Jumat (14/3/2025), Ketua Umum PSSI Erick Thohir memutuskan ada satu nama yang dicoret. Pemain yang dicoret adalah Egy Maulana Vikri karena mengalami cedera.

“Sayangnya, Egy cedera. Jadi, 29 pemain yang berangkat (ke Sydney)," kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

2. Pemain Timnas Indonesia Berangkat ke Sydney pada 16 Maret 2025

Alhasil, Timnas Indonesia bermaterikan 29 pemain untuk menjalani dua laga bulan ini. Rencananya pemain-pemain Timnas Indonesia yang merumput di Liga 1 2024-2025 akan berangkat ke Sydney, Australia pada Minggu, 16 Maret 2025 malam WIB.

Sementara pemain-pemain abroad alias pesepakbola Indonesia yang berkarier di luar negeri, baru akan berangkat setelah menjalani laga pamungkas bersama klubnya masing-masing sebelum FIFA Matchday Maret 2025 dimulai.

Ragnar Oratmangoen jadi yang paling akhir menjalani pertandingan ketimbang pemain abroad lain. Sebab, ia masih memiliki jadwal pertandingan bersama sang klub, FCV Dender, yang tandang ke markas KV Mechelen di lanjutan Liga 1 Belgia 2024-2025 pada Senin 17 Maret 2025 pukul 00.30 WIB.

 

