Nova Arianto Ungkap Faktor Penting yang Wajib Dimiliki Timnas Indonesia U-17 jika Ingin Berjaya di Piala Asia U-17 2025

BOGOR - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto mengungkapkan ada satu faktor yang tak kalah penting untuk dimiliki anak buahnya jelang Piala Asia U-17 2025. Faktor itu terkait mental yang kuat.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tergabung di Grup C Piala Asia U-17 2025 bersama dengan Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Ajang tersebut bakal bergulir pada 3-20 April 2025.

1. Bicara Mental

Jelang turnamen tersebut, Nova mengatakan pihaknya tengah mengasah mental pemain seiring menempa fisik dan mematangkan taktik untuk Piala Asia U-17 2025. Memperbaiki mental pemain memang menjadi fokus Nova dalam pemusatan latihan (TC) yang sedang berlangsung.

Sebab bagi Nova, memperkuat mental tak kalah penting dengan berlatih fisik dan strategi. Untuk menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia U-17 2025, Nova merasa mental para pemain juga harus siap.

"Yang pasti masalah mental ya, karena selain itu pemain akan tampil di event yang menurut kami adalah event pertarungan terbesar mereka ya, karena Piala Asia pasti berbeda dengan AFF atau Kualifikasi," kata Nova di Bogor, dikutip Jumat (14/3/2025).

TC Timnas Indonesia U-17 di Bogor (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

2. Alasan Mental Harus Kuat

Mengapa mental yang kuat diperlukan? Menurut mantan pemain Persib Bandung itu, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi ujian berat dalam fase Grup C.

Pasalnya, lawan-lawan yang dihadapi Evandra Florasta cs punya kualitas yang baik. Sehingga Timnas Indonesia U-17 harus benar-benar siap.