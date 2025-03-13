Patrick Kluivert Bahagia, Kevin Diks Pulih dari Cedera dan Siap Turun di Laga Chelsea vs FC Copenhagen!

LONDON – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert mendapatkan kabar bahagia jelang laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya salah satu bek andalan Garuda, Kevin Diks dikabarkan sudah pulih dari cedera dan siap tampil di laga Chelsea vs FC Copenhagen.

FC Copenhagen akan bersua dengan Chelsea di leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar di Stamford Bridge, London, Inggris pada Jumat (14/3/2025) pukul 03.00 WIB.

1. FC Copenhagen Hadapi Chelsea

Laga tersebut sangat krusial bagi The Lions -julukan FC Copenhagen- mengingat mereka menelan kekalahan di leg pertama. Saat itu, Kevin Diks dan kolega kalah dari Chelsea (1-2) di Parken Stadium, Copenhagen, Denmark pada Jumat (7/3/2025).

Dalam laga tersebut, Kevin bermain selama 79 menit sebelum ditarik keluar karena mengalami cedera. Pemain berusia 28 tahun itu dinyatakan cedera pergelangan kaki karena salah tumpuan saat terjatuh.

“Keesokan harinya saya merasa tidak enak badan, tetapi pada hari-hari berikutnya saya mengalami kemajuan yang baik,” kata Kevin dikutip dari Tipsbladet, Kamis (13/3/2025).

Kevin pun harus melewatkan satu pertandingan di Liga Denmark 2024-2025. Dia absen saat FC Copenhagen ditahan imbang Sonderjyske 1-1 di Parken Stadium, Copenhagen, Denmark pada Senin (10/3/2025) lalu.

Kevin Diks mengalami masalah pada engkelnya @futboll.indonesiaa

2. Pulih dari Cedera

Namun kini, kondisi Kevin berangsur membaik karena bantuan dari staf medis yang kompeten. Bek Timnas Indonesia itupun membuka peluang bermain melawan The Blues -julukan Chelsea.