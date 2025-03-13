Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Hanya soal Taktik dan Skill, Patrick Kluivert Tegaskan Masalah Nutrisi Patut Diperhatikan Pemain Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |08:29 WIB
Tak Hanya soal Taktik dan Skill, Patrick Kluivert Tegaskan Masalah Nutrisi Patut Diperhatikan Pemain Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)
A
A
A

DALAM dunia sepakbola, taktik dan skill jelas berperan penting. Hanya saja pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert juga mengingatkan betapa pentingnya nutrisi untuk meningkatkan performa para pemain Garuda.

1. Pentingnya Nutrisi

Nutrisi merupakan substansi atau zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya dengan baik. Nutrisi bisa didapat dari makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pesepakbola.

Dari nutrisi ini, performa pemain sepak bola akan berkembang bahkan mencapai puncak. Sebab itu, Kluivert mengatakan dukungan nutrisi yang baik untuk pemain Timnas Indonesia sangatlah penting.

Kluivert mengingatkan para dokter, fisioterapis, serta pelatih performa untuk turut andil menjaga nutrisi para pemain. Pelatih asal Belanda itu menegaskan, nutrisi yang lengkap adalah kesempurnaan bagi pesepak bola.

3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Dicoret Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia
3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Dicoret Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia

“Ya, saya pikir dukungan nutrisi sangat penting. Anda tahu, bersama dokter, fisioterapis dan pelatih performance, Anda perlu mendapatkan kinerja yang optimal dari pemain,” kata Kluivert dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Kamis (13/3/2025).

“Jadi, setiap pendekatan bagi saya sangat penting memiliki para pemain tersedia. Anda tahu, memiliki nutrisi yang lengkap adalah kesempurnaan dari seorang pemain. Jadi, semuanya perlu dipantau dengan baik,” sambungnya.

2. Timnas Indonesia Dihadapkan Laga Penting

Sehubungan dengan itu, Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan dalam waktu dekat. Dua laga tersebut adalah bersua dengan Australia (20/3/2025) dan Bahrain (25/3/2025) di lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

 

