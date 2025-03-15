Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Kevin Diks yang Kecewa Berat FC Copenhagen Dikalahkan Chelsea di 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |05:58 WIB
Reaksi Kevin Diks yang Kecewa Berat FC Copenhagen Dikalahkan Chelsea di 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025
Kevin Diks kala membela FC Copenhagen. (Foto: FC Copenhagen)
REAKSI Kevin Diks usai FC Copenhagen Dikalahkan Chelsea di 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025 jadi sorotan. Pemain Timnas Indonesia itu mengaku kecewa berat.

Menurut Kevin, momen ini menyakitkan untuknya. Pasalnya, ini jadi laga Eropa terakhir bersama The Lions -julukan FC Copenhagen.

Kevin Diks

1. FC Copenhagen Tersingkir

FC Copenhagen resmi tersingkir dari kompetisi Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Klub asal Denmark itu tersingkir usai kalah dari Chelsea dalam dua leg dengan agregat (1-3) di babak 16 besar kompetisi tersebut.

Usai kekalahan leg kedua dari Chelsea (0-1) di Stamford Bridge, London, Inggris pada Jumat 14 Maret 2025, Kevin menyampaikan rasa kecewanya. Pemain Timnas Indonesia itu menyesalkan FC Copenhagen tak dapat memanfaatkan peluang dalam laga tersebut.

“Kami memulai babak kedua dengan baik dan memiliki peluang untuk mencetak gol. Itulah yang seharusnya kami lakukan dalam pertandingan semacam ini. Itulah perbedaan antara melanjutkan hidup dan tidak melanjutkan hidup,” kata Kevin dikutip dari Bold, Jumat (14/3/2025).

“Sulit menghadapi Chelsea sekarang, karena jika mereka mendapat setengah peluang, mereka akan mencetak gol,” sambungnya.

“Kami mampu menahan mereka dengan baik sebagai tim bertahan, dan seharusnya kami bisa mencetak gol, kami punya peluang, tetapi kami tidak melakukannya, dan itu disayangkan, karena sekarang kami tersingkir,” tambah Kevin.

 

