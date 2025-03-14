Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Statistik Mentereng Kevin Diks di Laga Chelsea vs FC Copenhagen: Main 90 Menit Usai Pulih Cedera

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |08:18 WIB
Statistik Mentereng Kevin Diks di Laga Chelsea vs FC Copenhagen: Main 90 Menit Usai Pulih Cedera
Pemain FC Copenhagen, Kevin Diks. (Foto: Instagram/fc_kobenhaven)
A
A
A

LONDON - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Kevin Diks masuk starting line up saat FC Copenhagen bertandang ke markas Chelsea, di leg II 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025, pada Jumat (14/3/2025) dini hari WIB. Meski kalah 0-1, Diks mencatatkan statistik yang mentereng.

Sebatas informasi, pemain berposisi bek itu sempat mengalami cedera pada leg pertama saat melawan Chelsea. Alhasil, dia tidak tampil sampai akhir laga.

1. Main Usai Cedera

Usai cedera, Kevin Diks pun dikabarkan membaik jelang tampil di Stadion Stamford Bridge tersebut. Alhasil, ia main sebagai starter dan tampil selama 90 menit.

Sayangnya FC Copenhagen kalah 0-1, yang mana hasil itu membuat Kevin Diks cs gugur dari 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Sebab secara agregat mereka kalah 1-3.

Dalam laga kali ini, Kevin Diks mencatatkan dua kali clearance berdasarkan statistik dari Aiscore. Dia pun melakukan sekali pelanggaran dan sekali dilanggar.

Kevin Diks starter di laga Chelsea vs FC Copenhagen @FCKobenhavn
Kevin Diks starter di laga Chelsea vs FC Copenhagen @FCKobenhavn

Kevin Diks mencatatkan statistik yang cukup apik dalam akurasi memberikan operan ke rekan setimnya. Pasalnya, akurasinya mencapai 88,5 persen.

2. Siap Bela Timnas Indonesia

Dalam laga terdekat, pemain berposisi bek itu akan membela timnya berjumpa dengan Viborg. Pertemuan kedua tim tersebut merupakan laga lanjutan Liga Denmark yang akan berlangsung di Viborg Stadion, pada 16 Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
