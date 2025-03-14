Kevin Diks Bikin Pedro Neto Terpental, hingga Cole Palmer yang Minta Maaf Gara-Gara Takut Diserang Netizen Indonesia?

BEK Timnas Indonesia Kevin Diks tampil luar biasa saat FC Copenhagen bertandang ke markas Chelsea di leg II 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025 yang dilangsungkan di Stamford Bridge, Jumat (14/3/2025) dini hari WIB. Meski FC Copenhagen kalah 0-1 dari Chelsea lewat gol yang dilesakkan Kiernan Dewsbury-Hall di menit 55, Kevin Diks tampil oke di laga tersebut.

1. Pedro Neto Mati Kutu di Tangan Kevin Diks

Salah satu momen yang menarik perhatian tercipta di babak pertama. Pemain yang diplot sebagai penyerang Chelsea di laga dini hari tadi, Pedro Neto, berada di posisi terbuka untuk membuka keunggulan Chelsea

Momen Kevin Diks menjegal Pedro Neto. (Foto: X/@FaktaSepakbola)

Dibilang terbuka karena Pedro Neto bisa dengan bebas membawa bola yang notabene spesialisasinya. Namun, eks pemain Wolverhampton Wanderers itu tak sadar ada lawan yang sedang mengikutinya, Kevin Diks.

Saat menginjak kotak penalti FC Copenhagen, Pedro Neto langsung mendapat tekel keras dari Kevin Diks! Pemain-pemain Chelsea sempat meminta kepada wasit agar diberikan hadiah penalti.

Hanya saja permintaan itu tidak dikabulkan karena tekel Kevin Diks masuk kategori bersih. Sementara di babak kedua, ada momen di mana pemain andalan Chelsea, Cole Palmer, tak sengaja menjegal Kevin Diks.

2. Cole Palmer Minta Maaf ke Kevin Diks

Tahu membuat kesalahan, Cole Palmer langsung meminta maaf kepada Kevin Diks yang sedang mengerang kesakitan. Akun Instagram @nusantara.ballers pun melontarkan candaan.