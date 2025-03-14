Meski Gugur dari Liga Konferensi Eropa 2024-2025, Pelatih FC Copenhagen Tetap Puji Kevin Diks Cs

LONDON - Juru taktik FC Copenhagen, Jacob Neestrup tetap memuji anak buahnya meski telah gugur dari 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Menurut Neestrup, Kevin Diks cs sudah berjuang keras untuk mengalahkan Chelsea di leg kedua 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025 tersebut.

Ya, FC Copenhagen baru saja tersingkir usai kalah 0-1 dari Chelsea dalam laga leg kedua Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Laga itu berlangsung di Stamford Bridge, Jumat (14/3/2025).

1. Pujian sang Pelatih

Jacob Neestrup mengatakan tim asuhannya sudah berusaha semaksimal mungkin melawan Chelsea. Akan tetapi, hasil akhir FC Copenhagen harus mengakui keunggulan The Blues -julukan Chelsea.

Secara agregat, FC Copenhagen kalah dengan skor 1-3. Karena itulah, Diks dan kawan-kawan tak bisa melanjutkan perjuangan di kasta ketiga kompetisi Eropa tersebut.

"Kami sudah berusaha dan melakukan apa yang kami bisa, dan melihat kedua pertandingan itu, hasilnya hampir tidak mungkin lebih baik lagi, tetapi Chelsea memang pantas memenangkan kedua pertandingan itu," kata Jacob Neestrup dilansir dari laman resmi FC Copenhagen, Jumat (14/3/2025).

Momen Cole Palmer meminta maaf kepada Kevin Diks @nusantara.ballers

Menurut Neestrup, FC Copenhagen sempat beberapa kali menyulitkan Chelsea. Namun, hal itu tidak cukup jika FC Copenhagen ingin meraih hasil maksimal melawan tim tersebut.

"Tetapi jika kami ingin mengalahkan tim seperti Chelsea, kami harus menciptakan lebih banyak peluang dan menghukum mereka di periode-periode kuat kami," katanya.