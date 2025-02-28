Jelang Timnas Indonesia U-17 Mentas di Piala Asia U-17 2025, Nova Arianto Sudah Punya Gambaran Kekuatan Korea Selatan U-17

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, mengaku sudah punya gambaran kekuatan Timnas Korea Selatan U-17. Hal itu pun menjadi modal awal untuk tim asuhannya untuk berlaga di Piala Asia U-17 2025.

Diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan turut bersua Korea Selatan U-17 di fase grup Piala Asia U-17 2025. Keduanya tergabung di Grup C.

1. Piala Asia U-17 2025

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan hadapi lawan-lawan kuat di Piala Asia U-17 2025. Salah satunya ada Korea Selatan U-17.

Kedua tim akan saling berhadapan dalam laga perdana fase Grup C Piala Asia U-17. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025.

2. Persiapan

Nova Arianto mengatakan tidak asing dengan cara bermain Timnas Korea Selatan U-17. Pasalnya, dia sudah menonton laga tim saat babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Selain itu, saat bertugas menjadi asisten Shin Tae-yong, Nova juga pernah membantu Timnas Indonesia U-23 mengatasi perlawanan Korea Selatan U-23 dengan skor 2-2 (11-10). Pertemuan kedua tim dalam delapan besar Piala Asia U-23 2024.

"Kalau informasi, jujur saya masih baru-baru melihat dua pertandingan mereka ya, di uji coba sama di kualifikasi kemarin," kata Nova di Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

"Saya banyak belajar dari pertemuan kita dengan Timnas Indonesia U-23 dengan Korea Selatan, bagaimana karakter pemain Korea Selatan, bagaimana karakter individu pemain-pemain Korea, saya pikir mereka tidak akan berbeda jauh dengan timnas U-23-nya," tambahnya.