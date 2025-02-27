Erick Thohir Ungkap Timnas Indonesia U-17 Gelar Uji Coba di Dubai Jelang Piala Asia U-17 2025

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menuturkan, Timnas Indonesia U-17 akan menggelar laga uji coba di Dubai. Hal itu sebagai persiapan menuju Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17 saat ini tengah mempersiapkan diri untuk beraksi di Piala Asia U-17 2025. Sesuai jadwal, ajang itu akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April.

1. Uji Coba

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Menatap ajang itu, Erick menjelaskan Timnas Indonesia U-17 sudah direncanakan untuk menjalani dua laga uji coba. Tapi keduanya tidak dimainkan di Indonesia, melainkan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) saat menjalani pemusatan latihan (TC) lanjutan.

“Rencana ada, rencana mereka akan training camp sekarang di Indonesia, lalu nanti akan berangkat ke UEA ya, ke Dubai. Di sana mungkin ada uji coba, dua pertandingan di sana,” kata Erick saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

2. Siapa

Namun, Menteri BUMN itu tidak mengetahui siapa yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U-17 dalam laga uji coba tersebut. Yang pasti, PSSI akan mendukung penuh persiapan skuad Garuda Asia.

“Tanya Coach Nova (Arianto), saya belum dapet detailnya,” kata Erick.