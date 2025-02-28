Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Tekanan, Target Lolos Piala Dunia U-17 2025 Justru Tambah Motivasi Pelatih Timnas Indonesia U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |03:00 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. (Foto: PSSI)
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 ditargetkan lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Menanggapi target itu, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, justru merasa hal tersebut bukan tekanan, melainkan menambah motivasinya untuk menghadapi Piala Asia U-17 2025.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan beraksi di Piala Asia U-17 2025. Ajang itu akan bergulir di Arab Saudi pada 3 sampai 20 April 2025 mendatang.

Sama seperti Piala Asia U-2025, ajang itu juga menjadi kualifikasi Piala Dunia U-17 2025. Timnas Indonesia U-17 pun telah dibebani target oleh PSSI untuk bisa mengamankan tiket tersebut.

1. Soal Target

Terkait target itu, Nova mengaku tidak menjadikannya sebagai tekanan. Melainkan, mantan asisten Shin Tae-yong itu justru menjadikan target tersebut sebagai motivasi untuknya.

"Kalau secara tekanan, enggak ya, tapi saya bilang yang saya harus menjadikan itu menjadi motivasi buat kami, motivasi buat kami agar kita bisa lolos ke Piala Dunia U-17 2025," kata Nova di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto memimpin latihan di Qatar (Foto: PSSI)
Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto memimpin latihan di Qatar (Foto: PSSI)

Lebih lanjut, Nova mengatakan kalau dirinya sudah berdiskusi dengan Ketum PSSI Erick Thohir terkait target yang dibebankan. Eks pemain Persib Bandung itu menyatakan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Karena memang, peluang Garuda Asia untuk mengamankan tiket Piala Dunia U-17 2025 cukup terbuka lebar.

“Pak Erick kemarin juga ngomong ke saya, jadi kita fokus dengan apa yang menjadi tujuan pertama dari timnas U17 adalah kesempatan ini jangan sampai disia-siakan karena kesempatannya sangat luar biasa, sangat besar untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia U-17 2025,” ujar Nova.

 

