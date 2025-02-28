Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Real Betis vs Real Madrid di Pekan Ke-26 LaLiga 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |19:58 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Real Betis vs Real Madrid di Pekan Ke-26 LaLiga 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!
Real Madrid bakal hadapi Real Betis di pekan ke-26 Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming laga Real Betis vs Real Madrid di pekan ke-26 LaLiga 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar di Estadio Benito Villamarín dapat disaksikan secara langsung di channel beIN Sports 3 melalui Vision+ dengan klik di sini.

Real Madrid saat ini tengah berjuang untuk menggeser Barcelona dari puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. Sedangkan Real Betis sedang berusaha naik ke papan atas klasemen dengan posisi saat ini yang masih berada di posisi tujuh klasemen.

Dengan performa impresif Los Blancos musim ini dan determinasi tinggi dari tim tuan rumah, pertandingan ini diprediksi penuh aksi dan momen menegangkan. Akankah Real Madrid mampu membawa pulang tiga poin, atau justru Real Betis berhasil memenangkan pertandingan kandang?

Dukung tim jagoan kamu dengan streaming di VISION+. Simak jadwal siaran langsung Real Betis vs Real Madrid di Vision+:

● Tanggal: Minggu, 2 Maret 2025

● Kick-off: 00:25 WIB

● Venue: Estadio Benito Villamarín

● Channel: beIN Sports 3 Vision+

Hasil Real Madrid vs Manchester City di 16 besar Liga Champions 2024-2025 @realmadrid
Hasil Real Madrid vs Manchester City di 16 besar Liga Champions 2024-2025 @realmadrid

Jangan lewatkan pertandingan ini dan rasakan atmosfer LaLiga yang penuh drama dan adrenalin. Streaming LaLiga 2024/25 di Vision+. Langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

 

