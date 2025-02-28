Prediksi Skor Real Betis vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Los Blancos Incar 3 Poin demi Kudeta Barcelona

PREDIKSI skor Real Betis vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 menarik untuk dibahas. Pasalnya kedua tim akan saling berjumpa di pekan ke-26 LaLiga musim ini, pada Minggu 2 Maret 2025 pukul 00.30 WIB.

Laga tersebut akan dimainkan di markas Betis, yakni di Stadion Benito Villamarin. Secara di atas kertas, Los Blancos –julukan Madrid– lebih diunggulkan untuk menang.

1. Unggul Head-to-Head

Dalam enam pertemuan terakhir kedua tim, Madrid unggul jauh ketimbang Betis. Sebab dari enam pertemuan itu, Betis tak pernah menang sama sekali.

Sementara Madrid mencatatkan dua kemenangan dan empat laga sisanya berakhir imbang. Dapat dilihat, dari enam pertemuan terakhir itu Betis dan Madrid kerap menghadirkan persaingan ketat hingga berakhir tanpa pemenang.

Potensi imbang di pertemuan selanjutnya juga bisa saja terjadi mengingat Madrid dan Betis tengah on fire. Namun, Madrid memiliki motivasi lebih pada laga nanti, di mana mereka membutuhkan tiga poin demi mengkudeta Barcelona.

Real Sociedad vs Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)

2. Bertekad Salip Barcelona

Seperti yang diketahui, Madrid kini bertengger di posisi kedua di Liga Spanyol 2024-2025. Poin Madrid sama dengan Barcelona, yakni 54 poin.

Kendati demikian, Barcelona berhak berada di atas Madrid karena unggul selisih gol. Andai Madrid menang atas Betis, maka Los Blancos bakal menyalip Barcelona di puncak klasemen.

Hanya saja kondisinya sementara mengingat Barcelona baru akan memainkan pekan ke-26 melawan Real Sociedad pada Minggu 2 Maret 2025 pukul 22.15 WIB. Jika Barcelona menang, maka kondisinya mereka akan kembali ke puncak.