Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Lawan Australia dan Bahrain?

Patrick Kluivert akan panggil 27 pemain Timnas Indonesia untuk lawan Australia dan Bahrain. (Foto: Instagram/@justinkluivert)

PREDIKSI daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Patrick Kluivert akan membawa 27 pemain untuk laga Maret 2025.

Tiga nama yang sedang diupayakan agar tersedia melawan Australia dan Bahrain adalah Dean James (Go Ahead Eagles), Emil Audero (Palermo) dan Joey Pelupessy (Lommel SK). Tiga pemain ini akan memulai proses naturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

1. Timnas Indonesia Dapat Tenaga Tambahan

Kehadiran tiga nama di atas merupakan berkah bagi Timnas Indonesia. Emil Audero memberikan persaingan sengit kepada Maarten Paes yang tanpa lawan sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia saat ini.

Sementara Dean James, membuat Calvin Verdonk akhirnya memiliki pesaing sepadan di posisi fullback kiri. Bagaimana dengan Joey Pelupessy?

Keberadaan Joey Pelupessy membuat Timnas Indonesia akhirnya memiliki tandem ideal Thom Haye di lini sental skuad Garuda. Harapannya kehadiran nama-nama di atas membantu Timnas Indonesia mencapai mimpi, yakni lolos Piala Dunia 2026.

Peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Sampai matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga klasemen dengan enam angka.

Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kebetulan, Timnas Indonesia akan bersua Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 sore WIB.