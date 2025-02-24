Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Maarten Paes saat Tahu Bakal Bersaing dengan Emil Audero di Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |00:02 WIB
Respons Maarten Paes saat Tahu Bakal Bersaing dengan Emil Audero di Timnas Indonesia
Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes.
A
A
A

JAKARTA - Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Maarten Paes menyambut baik kabar Emil Audero bakal dinaturalisasi. Paes pun dikabarkan siap bersaing dengan Emil dalam merebut posisi pertama sebagai kiper Timnas Indonesia.

Respons Paes itu diceritakan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir. Erick pun senang karena Paes tak merasa terganggu, malahan antusias menyambut kedatangan kiper berdarah Italia-Indonesia tersebut.

1. Respons Maarten Paes soal Emil Audero

Sebagaimana diketahui, PSSI mengumumkan tiga nama pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi. Tiga calon pemain Timnas Indonesia itu adalah Audero (kiper), Dean James (bek kiri), dan Joey Pelupessy (gelandang).

Erick mengatakan kalau posisi kiper memang menjadi salah satu yang perlu diperkuat. Karena itu, PSSI menggaet Audero untuk dinaturalisasi. Walaupun saat ini, sudah ada sosok Paes yang tangguh dalam mengawal gawang Timnas Indonesia.

Maarten Paes sudah berlatih bersama Timnas Indonesia di Bahrain PSSI.jpg
Maarten Paes sudah berlatih bersama Timnas Indonesia di Bahrain PSSI.jpg

Namun tetap, Paes butuh pesaing yang selevel. Maka dari itu, Audero dirasa menjadi sosok yang tepat untuk bersaing di posisi kiper Timnas Indonesia. Erick pun mengungkapkan kalau Paes sama sekali tidak masalah mengenai kabar Audero yang akan bergabung dengan Skuad Garuda.

“Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat salah satunya di posisi kiper. Karena Maarten Paes luar biasa, kita juga bicara sama Marteen Paes bahwa persaingan itu diperlukan, dan Marteen sangat welcome,” kata Erick kepada wartawan, dikutip Senin (24/2/2025).

“Kita tahu sekarang dia pemain utama di Liga Amerika, di FC Dallas, tetapi tentu yang namanya risiko Itu pasti ada di sepak bola, yaitu cedera. Nah kita harus perkuat di posisi kiper kita,” sambungnya.

 

