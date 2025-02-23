Penyebab Emil Audero Akhirnya Mau Perkuat Timnas Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir membeberkan penyebab Emil Audero akhirnya mau perkuat Timnas Indonesia. Menurut pemaparan Erick, Emil mulai tertarik usai melihat keseriusan PSSI untuk membangun Timnas Indonesia.

1. Tak Mudah Yakinkan Emil Audero

Seperti diketahui, nama Audero sudah cukup lama mencuat untuk dinaturalisasi. Bahkan rumor mengenai kiper Palermo itu sudah ada saat Timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong. Hanya saja, dia sempat menolak untuk dinaturalisasi.

Kabar mengenai Audero pun kemudian menguap begitu saja. Sampai akhirnya, belakangan rumor kembali santer dan kiper kelahiran Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat itu kini bersedia membela Timnas Indonesia.

Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa naturalisasi Audero penuh dengan lika-liku? Erick pun tak menampik kalau setiap pemain pasti memiliki dinamika tersendiri.

Apalagi, kiper berusia 28 tahun itu sempat bergabung Inter Milan dan Juventus, yang pastinya memusatkan fokusnya untuk bisa mendapat tempat utama.

“Ya dinamika, masing-masing pemain tentu punya pilihan-pilihan. Kita tahu waktu itu kan Emil berusaha menjadi salah satu kiper utama di Inter Milan waktu itu. Tentu persaingannya tinggi namanya juga Inter Milan, Juventus. Nah tentu ya ada pertimbangan lain,” ucap Erick kepada wartawan, dikutip Minggu (23/2/2025).

2. Emil Percaya Keseriusan PSSI

Satu hal yang pasti, Erick memastikan tidak ada unsur komersial dalam proses naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Dia menekankan bahwa para pemain keturunan yang saat ini bergabung karena murni memilih dengan hatinya dan percaya akan proyek federasi dalam memajukan Timnas Indonesia.