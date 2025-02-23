Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Emil Audero Akhirnya Mau Perkuat Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |10:18 WIB
Penyebab Emil Audero Akhirnya Mau Perkuat Timnas Indonesia
Pemain keturunan Indonesia, Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir membeberkan penyebab Emil Audero akhirnya mau perkuat Timnas Indonesia. Menurut pemaparan Erick, Emil mulai tertarik usai melihat keseriusan PSSI untuk membangun Timnas Indonesia.

1. Tak Mudah Yakinkan Emil Audero

Seperti diketahui, nama Audero sudah cukup lama mencuat untuk dinaturalisasi. Bahkan rumor mengenai kiper Palermo itu sudah ada saat Timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong. Hanya saja, dia sempat menolak untuk dinaturalisasi.

Kabar mengenai Audero pun kemudian menguap begitu saja. Sampai akhirnya, belakangan rumor kembali santer dan kiper kelahiran Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat itu kini bersedia membela Timnas Indonesia.

Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa naturalisasi Audero penuh dengan lika-liku? Erick pun tak menampik kalau setiap pemain pasti memiliki dinamika tersendiri.

Apalagi, kiper berusia 28 tahun itu sempat bergabung Inter Milan dan Juventus, yang pastinya memusatkan fokusnya untuk bisa mendapat tempat utama.

“Ya dinamika, masing-masing pemain tentu punya pilihan-pilihan. Kita tahu waktu itu kan Emil berusaha menjadi salah satu kiper utama di Inter Milan waktu itu. Tentu persaingannya tinggi namanya juga Inter Milan, Juventus. Nah tentu ya ada pertimbangan lain,” ucap Erick kepada wartawan, dikutip Minggu (23/2/2025).

Emil Audero, Kandidat Baru Kiper Timnas Indonesia?
Emil Audero, Kandidat Baru Kiper Timnas Indonesia?

2. Emil Percaya Keseriusan PSSI

Satu hal yang pasti, Erick memastikan tidak ada unsur komersial dalam proses naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Dia menekankan bahwa para pemain keturunan yang saat ini bergabung karena murni memilih dengan hatinya dan percaya akan proyek federasi dalam memajukan Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186541/berikut_empat_pelatih_asing_tersukses_di_timnas_indonesia-SPAI_large.jpg
4 Pelatih Asing Tersukses di Timnas Indonesia, Nomor 1 Beri Emas SEA Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649385/timnas-futsal-indonesia-bertekad-patahkan-tradisi-emas-thailand-di-sea-games-zxa.webp
Timnas Futsal Indonesia Bertekad Patahkan Tradisi Emas Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/chef_de_mission_cdm_kontingen_indonesia_bayu_pr.jpg
SEA Games 2025 Kacau oleh Banjir! Thailand Relokasi Banyak Cabor ke Bangkok, Indonesia Langsung Siap Adaptasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement