HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Coret 3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Setelah Dapatkan Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |08:20 WIB
Patrick Kluivert Coret 3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Setelah Dapatkan Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero?
Patrick Kluivert berpotensi mencoret 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PATRICK Kluivert mencoret 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia setelah mendapatkan Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero akan memulai proses naturalisasi awal pekan depan.

Mereka ditargetkan sudah ambil bagian saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Hal itu berarti, proses naturalisasi hanya berjalan kurang dari satu bulan!

“Minggu depan kita akan segera proses. Kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Jadi kalau Ole (Romeny) sudah bisa, tapi yang tiga ini akan kita push kertas-kertasnya semua,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone, Sabtu 22 Februari 2025.

1. Joey Pelupessy, Tandem Thom Haye di Lini Tengah Timnas Indonesia

Joey Pelupessy perkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025 @joeypelupessy.jpg

Kehadiran Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero otomatis membuat Patrick Kluivert takkan memanggil setidaknya tiga nama yang pernah diandalkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Okezone memprediksi, tiga nama yang pernah menjadi pemain andalan di era Shin Tae-yong ini berpotensi terpental dari skuad Timnas Indonesia efek kehadiran Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero.

Kehadiran Joey Pelupessy memperkecil peluang Nathan Tjoe A-On membela Timnas Indonesia. Joey Pelupessy memiliki karier sepakbola yang sangat panjang. Gelandang 31 tahun ini pernah tercatat sebagai kapten klub Eredivisie, yakni Heracles Almelo dan FC Groningen.

Sekarang Joey Pelupessy membela klub Liga 2 Belgia, Lommel SK. Didatangkan pada Januari 2025, Joey Pelupessy telah mencetak satu assist dari lima laga. Di saat bersamaan, Nathan Tjoe A-On kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Swansea City.

 

Halaman:
1 2
      
