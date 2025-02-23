Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Coret Pratama Arhan Setelah Dapatkan Dean James untuk Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |07:38 WIB
Patrick Kluivert Coret Pratama Arhan Setelah Dapatkan Dean James untuk Perkuat Timnas Indonesia?
Pratama Arhan diprediksi masih diandalkan Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. (foto: Instagram/@patrickkluivert8)
A
A
A

PATRICK Kluivert coret Pratama Arhan setelah mendapatkan fullback kiri Go Ahead Eagles Dean James untuk memperkuat Timnas Indonesia? Hati Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia dijamin sedang berbunga-bunga.

Sebab, ada tiga pemain keturunan tambahan yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Mereka ialah Emil Audero (penjaga gawang, Palermo), Dean James (fullback kiri, Go Ahead Eagles), dan Joey Pelupessyy (gelandang, Lommel SK).

1. Dean James Panaskan Persaingan di Posisi Fullback Kiri Timnas Indonesia

Dean james (kiri) tertarik memperkuat Timnas Indonesia @dean11james

Dari tiga nama di atas, munculnya Dean James menjadi pertanyaan. Kenapa PSSI berupaya menaturalisasi Dean James? Bukannya Timnas Indonesia telah memiliki banyak pemain berkualitas di posisi fullback kiri?

Saat ini ada Calvin Verdonk yang berstatus fullback kiri atau wing back kiri Timnas Indonesia. Kemudian disusul Pratama Arhan dan Shayne Pattynama. Ada juga Nathan Tjoe A-On yang posisi aslinya sebagai fullback kiri, namun lebih sering dimainkan sebagai gelandang di Timnas Indonesia.

Satu lagi, ada juga Justin Hubner yang beberapa kali dimainkan sang klub, Wolverhampton Wanderers U-21, sebagai fullback atau wing back kiri. Namun, jika ditelisik lebih dalam, jurang kualitas antara Calvin Verdonk dan nama-nama lain teramat jauh.

Ketika Calvin Verdonk absen, Timnas Indonesia tidak memiliki fullback atau wing back kiri jempolan. Karena itu, kehadiran Dean James bagaikan berkah bagi Timnas Indonesia. Bahkan jika ukurannya statistik gol dan assist di Eredivisie 2024-2025, catatan Dean James lebih baik ketimbang Calvin Verdonk, yakni satu gol dan dua assist (Calvin Verdonk baru mencetak satu gol dan satu assist).

Seiring kehadiran Dean James, apakah Pratama Arhan akan menjadi korban alias takkan dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia? Okezone memprediksi, Pratama Arhan tetap dibawa untuk laga Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186541/berikut_empat_pelatih_asing_tersukses_di_timnas_indonesia-SPAI_large.jpg
4 Pelatih Asing Tersukses di Timnas Indonesia, Nomor 1 Beri Emas SEA Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649549/laga-persija-vs-psim-pecahkan-rekor-penonton-terbanyak-super-league-20252026-csm.webp
Laga Persija vs PSIM Pecahkan Rekor Penonton Terbanyak Super League 2025-2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/psim_yogyakarta.jpg
Persija vs PSIM: Laskar Mataram Tak Takut Teror 50.000 The Jakmania di SUGBK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement