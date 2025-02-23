Patrick Kluivert Coret Pratama Arhan Setelah Dapatkan Dean James untuk Perkuat Timnas Indonesia?

PATRICK Kluivert coret Pratama Arhan setelah mendapatkan fullback kiri Go Ahead Eagles Dean James untuk memperkuat Timnas Indonesia? Hati Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia dijamin sedang berbunga-bunga.

Sebab, ada tiga pemain keturunan tambahan yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Mereka ialah Emil Audero (penjaga gawang, Palermo), Dean James (fullback kiri, Go Ahead Eagles), dan Joey Pelupessyy (gelandang, Lommel SK).

1. Dean James Panaskan Persaingan di Posisi Fullback Kiri Timnas Indonesia

Dari tiga nama di atas, munculnya Dean James menjadi pertanyaan. Kenapa PSSI berupaya menaturalisasi Dean James? Bukannya Timnas Indonesia telah memiliki banyak pemain berkualitas di posisi fullback kiri?

Saat ini ada Calvin Verdonk yang berstatus fullback kiri atau wing back kiri Timnas Indonesia. Kemudian disusul Pratama Arhan dan Shayne Pattynama. Ada juga Nathan Tjoe A-On yang posisi aslinya sebagai fullback kiri, namun lebih sering dimainkan sebagai gelandang di Timnas Indonesia.

Satu lagi, ada juga Justin Hubner yang beberapa kali dimainkan sang klub, Wolverhampton Wanderers U-21, sebagai fullback atau wing back kiri. Namun, jika ditelisik lebih dalam, jurang kualitas antara Calvin Verdonk dan nama-nama lain teramat jauh.

Ketika Calvin Verdonk absen, Timnas Indonesia tidak memiliki fullback atau wing back kiri jempolan. Karena itu, kehadiran Dean James bagaikan berkah bagi Timnas Indonesia. Bahkan jika ukurannya statistik gol dan assist di Eredivisie 2024-2025, catatan Dean James lebih baik ketimbang Calvin Verdonk, yakni satu gol dan dua assist (Calvin Verdonk baru mencetak satu gol dan satu assist).

Seiring kehadiran Dean James, apakah Pratama Arhan akan menjadi korban alias takkan dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia? Okezone memprediksi, Pratama Arhan tetap dibawa untuk laga Maret 2025.