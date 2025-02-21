Jairo Riedewald Sulit Dinaturalisasi, PSSI Datangkan Gelandang Lain untuk Perkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025?

JAIRO Riedewald sulit dinaturalisasi, PSSI mendatangkan gelandang lain untuk memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025? Menurut informasi yang didapatkan pengamat sepakbola Tanah Air Ronny Pangemanan, PSSI agak kesulitan menaturalisasi gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald.

Penyebabnya karena masih ada berkas naturalisasi Jairo Riedewald yang belum lengkap. Alhasil, gelandang 28 tahun itu hampir pasti gagal memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025.

1. Jairo Riedewald Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia pada Maret 2025

“Jairo Riedewald ingin sekali membela Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menjalin kontak dengan Jairo Riedewald. Namun, ada yang belum terpenuhi, salah satunya paperworks atau surat administrasi yang harus dicari lagi tentang kakek neneknya,” tegas Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemanan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat (21/2/2025).

“Pak Ketua Umum Erick Thohir bilang masih sulit untuk Jairo (Riedewald). Sama seperti Maarten Paes, yang mana prosesnya lama sampai setahun. Jairo ini sama, masih sulit. Peluangnya untuk dinaturalisasi 40:60,” lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini.

“Sulit baginya untuk bermain melawan Australia kalau melihat kondisi sekarang. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada upaya-upaya (untuk menaturalisasi Jairo Riedewald),” kata Bung Ropan penuh harap.

2. Pemain Lain di Posisi Gelandang Disiapkan PSSI

Masih dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, PSSI tidak berhenti sampai di situ. Sembari memburu berkas naturalisasi Jairo Riedewald, PSSI membuka kemungkinan menaturalisasi pemain lain di posisi gelandang. Sayangnya, belum diketahui siapa pemain yang dimaksud.