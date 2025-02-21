Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen Dipastikan Absen di Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |15:44 WIB
Penyebab Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen Dipastikan Absen di Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Hal ini terjadi karena kedua pemain naturalisasi Timnas Indonesia mendapat akumulasi kartu.

Alhasil, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus putar otak mencari pemain lain untuk menggantikan Hubner dan Oratmangoen saat melawan Australia nanti. Laga itu sendiri akan dihelat di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025.

5 Potret Justin Hubner yang Digosipkan dengan Jennifer Coppen (Foto: Instagram)

1. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen Absen

Ya, Timnas Indonesia dipastikan tanpa Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen saat tandang ke markas Australia. Keduanya absen karena akumulasi kartu.

Justin Hubner dipastikan absen usai terkena kartu merah saat melawan Arab Saudi. Kala itu, Hubner dapat kartu kuning kedua dari wasit.

Kartu pertama diberikan karena mengangkat satu kakinya di posisi terlalu tinggi pada menit ke-24. Kemudian, wasit kembali mengganjarnya kartu kuning pada menit ke-89 akibat tekel keras.

Beruntung, kala itu, Timnas Indonesia bisa tetap memenangkan laga. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, itu berakhir dengan skor 2-0.

Sementara itu, Ragnar Oratmangoen harus absen karena akumulasi kartu kuning. Dia mendapat kartu kuning saat melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Kemudian, Ragnar kembali diganjar kartu kuning usai terlibat keributan di laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024.

 

Halaman:
1 2
      
