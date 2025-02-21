Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI dan GTV!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |18:39 WIB
Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI dan GTV!
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Sydney Football Stadium, Australia, pada 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB ini akan disiarkan live di RCTI dan GTV.

Kemenangan tentunya dibidik Timnas Indonesia dalam laga ini. Sebab, mereka tengah menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

1. Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, mereka kini masih menempati posiis ketiga di klasemen sementara Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Skuad Garuda hanya terpaut 1`poin dari Australia yang kini menempati posisi kedua di klasemen. Tetapi, perolehan poin Timnas Indonesia sama dengan 3 negara di bawahnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan China.

Tak ayal, penting bagi Timnas Indonesia untuk mendulang poin sebanyak-banyaknya di laga tersisa. Sebab, hanya tim yang finis di posisi 1 dan 2 yang bakal melesat langsung ke putaran final Piala Dunia 2026.

Sementara itu, tim yang finis di urutan 3 dan 4, mereka masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Tetapi, mereka harus bersaing lagi di babak keempat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186307//rafael_struick_kaget_diminta_bangun_jam_5_pagi_oleh_indra_sjafri_okezone-5MC4_large.jpg
Rafael Struick Kaget Diminta Indra Sjafri Bangun Jam 5 Pagi saat TC Timnas Indonesia U-22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250//berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230//juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186213//luis_milla_diminta_kembali_menangani_timnas_indonesia_luismillacoach-c6AG_large.jpg
3 Negara Asal Calon Pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla Comeback atau Giovanni Van Bronckhorst?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648757/skuad-timnas-indonesia-u22-untuk-sea-games-2025-diumumkan-hari-ini-grf.webp
Skuad Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2025 Diumumkan Hari Ini?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/12/bek_timnas_indonesia_muhammad_ferrari_merayakan_g.jpg
Muhammad Ferarri Siap Bawa Magis Kamboja ke SEA Games Thailand 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement