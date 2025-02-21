Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI dan GTV!

JADWAL Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Sydney Football Stadium, Australia, pada 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB ini akan disiarkan live di RCTI dan GTV.

Kemenangan tentunya dibidik Timnas Indonesia dalam laga ini. Sebab, mereka tengah menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

1. Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, mereka kini masih menempati posiis ketiga di klasemen sementara Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Skuad Garuda hanya terpaut 1`poin dari Australia yang kini menempati posisi kedua di klasemen. Tetapi, perolehan poin Timnas Indonesia sama dengan 3 negara di bawahnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan China.

Tak ayal, penting bagi Timnas Indonesia untuk mendulang poin sebanyak-banyaknya di laga tersisa. Sebab, hanya tim yang finis di posisi 1 dan 2 yang bakal melesat langsung ke putaran final Piala Dunia 2026.

Sementara itu, tim yang finis di urutan 3 dan 4, mereka masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Tetapi, mereka harus bersaing lagi di babak keempat.