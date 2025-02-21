Patrick Kluivert Bahagia, Ada 5 Pemain Keturunan Tambahan yang Siap Turun di Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain!

Patrick Kluivert mendapatkan pemain tambahan untuk Timnas Indonesia pada Maret 2025. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

HATI pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin sedang berbunga-bunga. Sebab, Timnas Indonesia racikannya berpotensi diperkuat lima pemain keturunan tambahan pada Maret 2025. Lantas, siapa saja lima pemain yang dimaksud?

Tiga nama sudah diizinkan membela Timnas Indonesia karena sudah mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) dan beralih federasi dari KNVB ke PSSI. Sebanyak tiga nama yang dimaksud adalah Ole Romeny, Dion Markx dan Tim Geypens.

1. Emil Audero Diusahakan Bela Timnas Indonesia pada Maret 2025

Bagaimana dengan dua nama lain? Dari dua nama itu, sosok pertama adalah kiper Palermo, Emil Audero.

Menurut Pengamat sepakbola Tanah Air Ronny Pangemanan, PSSI sedang mengupayakan agar Emil Audero tersedia saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan untuk menjadi pesaing sepadan Maarten Paes di bawah mistar gawang Timnas Indonesia.

“Kemungkinan dalam waktu dekat, Indonesia ketambahan satu kiper. Kemungkinan itu terjadi pada bulan Maret 2025. Kiper itu adalah Emil Audero, kata Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemaman, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat (21/2/2025).

“Sudah ada pembicaraan antara PSSI, yakni pak Erick Thohir dengan Emil Audero. Pak Erick mengatakan kita Doakan bersama, kita maksimalkan segala kemungkinan yang ada dan menjadi kenyataan (Emil Audero membela Timnas Indonesia),” lanjut Bung Ropan.