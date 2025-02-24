Timnas Indonesia Diperkuat Ole Romeny, Ramadhan Sananta Siap Bersaing!

JAKARTA - Kehadiran Ole Romeny di skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia tak membuat striker Persis Solo, Ramadhan Sananta gentar. Sananta mengaku siap bersaing dengan pemain keturunan Belanda-Indonesia untuk mendapatkan tempat di lini depan skuad Garuda.

Seperti diketahui, Romeny telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada awal Februari 2025. Dengan begitu, striker Oxford United itu kemungkinan besar bakal memulai debutnya bersama Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan Maret mendatang.

1. Ole Romeny Panaskan Persaingan

Kehadiran Romeny juga praktis akan membuat peta persaingan lini serang Timnas Indonesia semakin ketat. Situasi ini tentu bakal membuat Sananta bekerja lebih keras untuk bisa kembali masuk ke Skuad Garuda.

Sananta sadar persaingan akan semakin sengit. Tapi, striker Persis Solo itu tidak kehilangan semangat. Dia justru menilai kehadiran Romeny akan membuatnya semakin termotivasi untuk kembali mendapatkan tempat di Timnas Indonesia.

“Persaingan akan tetap jadi persaingan. Bagus dia (Romeny) datang ke Indonesia, apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker,” kata Sananta di Jakarta, dikutip Senin (24/2/2025).

Ole Romeny Resmi Jadi WNI, Lini Serang Timnas Indonesia Makin Tangguh

“Itu bukan menjadi alasan saya buat takut atau menyerah untuk bersaing sama dia. Ini malah tantangan bagus buat saya. Kalau misalnya saya diberi kesempatan, saya harus bisa menunjukkannya,” tambahnya.

2. Sananta Butuh Kerja Keras

Sananta sempat menjadi pemain langganan dipanggil Timnas Indonesia. Namun perlahan namanya mulai terpinggirkan karena kalah saing dengan Rafael Struick dan Ragnar Oratmangoen.