HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20 di Perempatfinal Piala Asia U-20 2025: Menang 1-0, The Green Falcons Tembus Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |18:47 WIB
Hasil Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20 di Perempatfinal Piala Asia U-20 2025: Menang 1-0, The Green Falcons Tembus Semifinal!
Timnas Arab Saudi U-20 lolos semifinal Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/@saudint)
A
A
A

HASIL Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20 di perempatfinal Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Skuad muda The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- sukses menembus babak semifinal usai menang 1-0.

Duel Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20 digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China pada Sabtu (22/2/2025) sore WIB. Gol tunggal Timnas Arab Saudi U-20 dicetak oleh Amar Hamed Al Yuhaybi (90+5').

timnas arab saudi u-20

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Arab Saudi U-20 bermain agresif sejak awal pertandingan di paruh pertama. Tim besutan Marcos Souza berupaya untuk mengontrol laga dengan umpan langsung ke lini pertahanan China U-20.

Akan tetapi, Timnas China U-20 berhasil mengantisipasi upaya lawan dengan baik. Permainan solid dari Team Dragons -julukan Timnas China U-20- membuat Arab Saudi kewalahan.

Memasuki pertengahan pertandingan, kedua tim masih sama-sama kuat. Timnas China U-20 kini giliran mencoba mengontrol permainan.

Namun demikian, upaya kedua tim masih tak membuahkan hasil hingga pengujung laga babak pertama. Akhirnya, Timnas Arab Saudi U-20 dan China bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
