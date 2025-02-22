Hasil Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20 di Perempatfinal Piala Asia U-20 2025: Menang 1-0, The Green Falcons Tembus Semifinal!

HASIL Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20 di perempatfinal Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Skuad muda The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- sukses menembus babak semifinal usai menang 1-0.

Duel Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20 digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China pada Sabtu (22/2/2025) sore WIB. Gol tunggal Timnas Arab Saudi U-20 dicetak oleh Amar Hamed Al Yuhaybi (90+5').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Arab Saudi U-20 bermain agresif sejak awal pertandingan di paruh pertama. Tim besutan Marcos Souza berupaya untuk mengontrol laga dengan umpan langsung ke lini pertahanan China U-20.

Akan tetapi, Timnas China U-20 berhasil mengantisipasi upaya lawan dengan baik. Permainan solid dari Team Dragons -julukan Timnas China U-20- membuat Arab Saudi kewalahan.

Memasuki pertengahan pertandingan, kedua tim masih sama-sama kuat. Timnas China U-20 kini giliran mencoba mengontrol permainan.

Namun demikian, upaya kedua tim masih tak membuahkan hasil hingga pengujung laga babak pertama. Akhirnya, Timnas Arab Saudi U-20 dan China bermain imbang tanpa gol di babak pertama.