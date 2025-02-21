Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Timnas Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Yaman U-17 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga yang dilangsungkan di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada Senin, 7 April 2025 pukul 22.00 WIB ini akan disiarkan secara live di RCTI dan GTV.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup C Piala Asia U-17 2025 bersama Korea Selatan U-17, Yaman U-17 dan Afghanistan U-17. Melihat calon lawan yang ada, peluang skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- finis posisi dua besar Grup C yang menggaransi tempat di perempatfinal Piala Asia U-17 2025 terbuka lebar.

1. Timnas Indonesia U-17 Berpeluang Lolos Piala Dunia U-17 2025

Jika lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 otomatis mendapatkan tiket Piala Dunia U-17 2025 yang dilangsungkan di Qatar! Sesuai regulasi, delapan negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025 berhak ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025.

Demi lolos ke perempatfinal, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- wajib menang atas Yaman U-17. Timnas Yaman U-17 pun tak terlalu istimewa di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sehingga Timnas Indonesia U-17 racikan Nova Arianto berpeluang menang.

Meski finis di posisi puncak Grup I Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Timnas Yaman U-17 sempat ditahan Vietnam U-17 (1-1). Timnas Vietnam U-17 sendiri pernah dibantai Timnas Indonesia U-17 dengan skor 0-5 di Piala AFF U-16 2024!

Jika menang atas Yaman U-17, Timnas Indonesia U-17 tinggal mencari kemenangan melawan Afghanistan U-17 di laga terakhir Grup C. Andai kemenangan berhasil disabet, Timnas Indonesia U-17 dijamin lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

2. Timnas Indonesia U-17 Geber Persiapan Jelang Piala Asia U-17 2025

Untuk merealisasikan target masuk Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 rutin berlatih dalam beberapa bulan terakhir. Setelah berlatih di Bandung pada Januari 2025 (membantai skuad asuhan Coach Justin dengan 13-0), Timnas Indonesia U-17 melanjutkan pemusatan latihan di Sleman, Jawa Tengah, per awal Februiari 2025.