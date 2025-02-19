Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Uzbekistan U-20 vs Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 2-1, Team Melli Juara Grup C

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |20:46 WIB
Hasil Timnas Uzbekistan U-20 vs Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 2-1, Team Melli Juara Grup C
Timnas Iran U-20 menang 2-1 atas Uzbekistan U-20. (Foto: AFC)
A
A
A

SHENZHEN - Tim Nasional (Timnas) Iran U-20 sukses menghajar Uzbekistan U-20 di laga pamungkas Grup C Piala Asia U-20 2025, pada Rabu (19/2/2025) malam WIB. Bermain Shenzhen Youth Football Training Base, Shenzhen, China, tim berjuluk Team Melli itu tepatnya menang dengan skor tipis 2-1.

Kemenangan itu jelas sangat berarti untuk Iran U-20 meski negara tersebut sudah lolos ke perempatfinal. Sebab Iran U-20 memastikan diri menjadi juara Grup C, sedangkan Uzbekistan U-20 juga lolos ke babak selanjutnya namun dengan status runner up.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tancap gas sejak menit awal. Pasalnya, ini menjadi lagi penting bagi Uzbekistan U-20 dan Iran U-20 untuk menentukan juara di Grup C.

Jual beli serangan terus dilancarkan kedua kesebelasan guna mencetak gol keunggulan. Tapi, hingga laga memasuki menit ke-30 masih belum ada gol yang tercipta.

Iran U-20 yang tidak unggul dalam penguasaan bola justru acap kali menebar ancaman ke gawang Uzbekistan U-20. Tim arahan Hossein Abdi itu sukses melesakkan dua tendangan yang langsung mengarah ke gawang Uzbekistan U-20.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Uzbekistan U-20 dan Iran U-20 masih bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0.

Timnas Uzbekistan U-20 vs Iran U-20
Timnas Uzbekistan U-20 vs Iran U-20

Babak Kedua

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan irama permainannya. Uzbekistan U-20 dan Iran U-20 acap kali jual beli serangan untuk mencetak gol keunggulan.

Iran U-20 sukses membuka keran golnya di menit ke-52 lewat gol Yousef Mazreh. Gol itu membuat mereka makin percaya diri dalam menggempur pertahanan Uzbekistan U-20.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/51/3129041//timnas_australia_u_17_di_ambang_gagal_lolos_piala_dunia_u_17_2025_afc-iHxB_large.jpg
Kutukan Juara Piala AFF Berlanjut, Timnas Australia U-17 Gagal Lolos Piala Dunia U-17 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/51/3122967//evandra_florasta-hQlR_large.jpg
Usai Gabung Timnas Indonesia U-20, Evandra Florasta Jadi Lebih Pede Bawa Garuda Asia di Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533//timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503//timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/51/1647895/pbsi-tarik-mundur-apriyanifadia-dari-syed-modi-india-international-2025-nqe.webp
PBSI Tarik Mundur Apriyani/Fadia dari Syed Modi India International 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
SEA Games 2025 Makin Dekat! Kontingen Indonesia Berangkat Awal Desember, Tunggu Lampu Hijau Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement