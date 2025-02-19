Hasil Timnas Uzbekistan U-20 vs Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 2-1, Team Melli Juara Grup C

SHENZHEN - Tim Nasional (Timnas) Iran U-20 sukses menghajar Uzbekistan U-20 di laga pamungkas Grup C Piala Asia U-20 2025, pada Rabu (19/2/2025) malam WIB. Bermain Shenzhen Youth Football Training Base, Shenzhen, China, tim berjuluk Team Melli itu tepatnya menang dengan skor tipis 2-1.

Kemenangan itu jelas sangat berarti untuk Iran U-20 meski negara tersebut sudah lolos ke perempatfinal. Sebab Iran U-20 memastikan diri menjadi juara Grup C, sedangkan Uzbekistan U-20 juga lolos ke babak selanjutnya namun dengan status runner up.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tancap gas sejak menit awal. Pasalnya, ini menjadi lagi penting bagi Uzbekistan U-20 dan Iran U-20 untuk menentukan juara di Grup C.

Jual beli serangan terus dilancarkan kedua kesebelasan guna mencetak gol keunggulan. Tapi, hingga laga memasuki menit ke-30 masih belum ada gol yang tercipta.

Iran U-20 yang tidak unggul dalam penguasaan bola justru acap kali menebar ancaman ke gawang Uzbekistan U-20. Tim arahan Hossein Abdi itu sukses melesakkan dua tendangan yang langsung mengarah ke gawang Uzbekistan U-20.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Uzbekistan U-20 dan Iran U-20 masih bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0.

Timnas Uzbekistan U-20 vs Iran U-20

Babak Kedua

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan irama permainannya. Uzbekistan U-20 dan Iran U-20 acap kali jual beli serangan untuk mencetak gol keunggulan.

Iran U-20 sukses membuka keran golnya di menit ke-52 lewat gol Yousef Mazreh. Gol itu membuat mereka makin percaya diri dalam menggempur pertahanan Uzbekistan U-20.