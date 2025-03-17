Usai Gabung Timnas Indonesia U-20, Evandra Florasta Jadi Lebih Pede Bawa Garuda Asia di Piala Asia U-17 2025

BOGOR – Gelandang Timnas Indonesia U-17, Evandra Florasta, beberkan dampak usai bela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Evandra Florasta pun mengaku jadi lebih pede bawa Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di Piala Asia U-17 2025.

Seperti diketahui, Evandra satu-satunya pemain yang berhasil promosi ke skuad Garuda Nusantara. Pemain muda Bhayangkara FC itu bergabung dalam gelaran Piala Asia U-20 2025.

1. Pengalaman

Evandra pun selalu tampil di babak grup meski tidak bermain penuh. Namun memang sayangnya, Timnas Indonesia U-20 yang dinakhodai Indra Sjafri itu harus terhenti di fase grup dengan menelan dua kekalahan dan satu imbang.

Kini, Evandra kembali berjuang bersama Timnas Indonesia U-17 dalam menatap Piala Asia U-17 2025 yang akan bergulir di Arab Saudi pada 3-20 April mendatang. Pemain berusia 16 tahun ini mengaku sangat percaya diri usai menimba ilmu di skuad Garuda Nusantara.

“Saya mendapatkan kepercayaan diri dari Piala Asia U-20. Saya turun ke U-17 lagi saya mendapatkan kepercayaan diri yang lebih,” kata Evandra saat ditemui di Stadion Pakansari beberapa hari lalu, dikutip Senin (17/3/2025).