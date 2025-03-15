Nova Arianto Larang Pemain Timnas Indonesia U-17 Main Medsos, Evandra Florasta: Berani Langgar Bisa Kena Denda!

BOGOR - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto membuat larangan anak buahnya untuk tidak bermain media sosial (medsos) selama pemusatan latihan (TC). Menanggapi aturan itu, penggawa Timnas Indonesia U-17, Evandra Florasta memastikan semua pemain menurutinya karena ada denda yang diberikan jika berani melanggar, bahkan sampai dicoret dari skuad.

1. Tak Boleh Main Medsos

Evandra Florastan mengatakan Timnas Indonesia U-17 memang sangat serius dalam pemusatan latihan. Sebab TC itu merupakan persiapan untuk Piala Asia U-17 2025.

Jadi, para pemain dibatasi untuk tidak berinteraksi di media sosial. Baik itu ketika TC, hingga Piala Asia U-17 2025 berakhir.

"Aturan larangan medsos bukan baru sekarang, dari AFF itu setiap mulai TC tidak boleh aktif medsos buat story dan status sampai turnamen selesai," kata Evandra di Bogor, dikutip Jumat (14/3/2025).

Pemain Bhayangkara FC itu mengatakan ada sanksi diberikan tim pelatih buat pemain yang melanggar. Hal itu pun membuat para pemain benar-benar patuh dengan aturan yang ada.

Evandra Florasta. PSSI

"Kalau dari hukuman itu dari coach nova, denda Rp 500 ribu. Bisa-bisa dikeluarin juga langsung dikeluarin," sambung Evandra.

"Pemain tidak ada yang melanggar. Tidak berani semua, demi kebaikan bersama," tambahnya.