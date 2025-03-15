Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Larang Pemain Timnas Indonesia U-17 Main Medsos, Evandra Florasta: Berani Langgar Bisa Kena Denda!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |02:00 WIB
Nova Arianto Larang Pemain Timnas Indonesia U-17 Main Medsos, Evandra Florasta: Berani Langgar Bisa Kena Denda!
Pemain Timnas Indonesia U-17, Evandra Florasta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto membuat larangan anak buahnya untuk tidak bermain media sosial (medsos) selama pemusatan latihan (TC). Menanggapi aturan itu, penggawa Timnas Indonesia U-17, Evandra Florasta memastikan semua pemain menurutinya karena ada denda yang diberikan jika berani melanggar, bahkan sampai dicoret dari skuad.

1. Tak Boleh Main Medsos

Evandra Florastan mengatakan Timnas Indonesia U-17 memang sangat serius dalam pemusatan latihan. Sebab TC itu merupakan persiapan untuk Piala Asia U-17 2025.

Jadi, para pemain dibatasi untuk tidak berinteraksi di media sosial. Baik itu ketika TC, hingga Piala Asia U-17 2025 berakhir.

"Aturan larangan medsos bukan baru sekarang, dari AFF itu setiap mulai TC tidak boleh aktif medsos buat story dan status sampai turnamen selesai," kata Evandra di Bogor, dikutip Jumat (14/3/2025).

Pemain Bhayangkara FC itu mengatakan ada sanksi diberikan tim pelatih buat pemain yang melanggar. Hal itu pun membuat para pemain benar-benar patuh dengan aturan yang ada.

Evandra Florasta. PSSI
Evandra Florasta. PSSI

"Kalau dari hukuman itu dari coach nova, denda Rp 500 ribu. Bisa-bisa dikeluarin juga langsung dikeluarin," sambung Evandra.

"Pemain tidak ada yang melanggar. Tidak berani semua, demi kebaikan bersama," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/11/1657479/hasil-futsal-sea-games-2025--duel-ketat-timnas-futsal-putra-indonesia-taklukkan-malaysia-ozf.webp
Hasil Futsal SEA Games 2025 : Duel Ketat, Timnas Futsal Putra Indonesia Taklukkan Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Bojan Hodak Punya Cara Jenius Kembalikan Persib ke Jalur Kemenangan, Bhayangkara FC Siap-Siap!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement